Tragedie în Suedia. Mai multe persoane au murit, iar altele sunt grav rănite după ce un autobuz a intrat în mulțime

Stiri externe
14-11-2025 | 20:39
Accident Stockholm
AFP

Un autobuz a lovit mai multe persoane în centrul Stockholm-ului, iar autoritățile confirmă că sunt atât răniți, cât și decedați în urma incidentului.

autor
Claudia Alionescu

Mai multe persoane au fost lovite de vehiculul care a intrat într-o stație de autobuz din zona centrală a capitalei suedeze.

Polițiștii investighează cauza și tratează întreg incidentul ca pe o posibilă ucidere din culpă, potrivit news.sky.com.

Ei au precizat că în acest moment nu comentează numărul, sexul sau vârstele celor afectați, iar locul a fost izolat pentru a permite intervenția echipelor de salvare. 

Un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare a confirmat că șase persoane au fost afectate, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Accident Stockholm

De asemenea, poliția a subliniat că nu existau pasageri în autobuz la momentul accidentului și că nu sunt informații care să sugereze vreo intenție criminală sau un atac.

Investigațiile continuă, iar șoferul autobuzului a fost reținut, în conformitate cu procedurile standard pentru astfel de cazuri.

Premierul Ulf Kristersson a exprimat solidaritate față de victimele și familiile acestora, subliniind că nu se cunosc încă detaliile cauzei accidentului.

Candidat-surpriză la Primăria Capitalei. Un om controversat din fotbalul românesc a anunțat că intră în cursă

Sursa: news.sky.com

Etichete: accident, Suedia, persoane decedate,

Dată publicare: 14-11-2025 20:24

