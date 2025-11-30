Zile decisive pentru pacea din Ucraina. În Florida se discută cele mai sensibile puncte ale acordului, după Geneva

Sunt zile decisive pentru un eventual acord de pace în Ucraina. O delegație a Kievului se întâlnește duminică în Florida cu oficiali de rang înalt ai administrației Trump.

Din echipa americană fac parte secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner.

După ceea ce s-a stabilit în Geneva, urmează discutarea celor mai sensibile puncte: cedarea unor teritorii și garanțiile de securitate.

Potrivit publicației Axios, Washingtonul vrea să rezolve ambele probleme la această întâlnire. Negocierile au loc în ciuda faptului că Rusia pare să respingă planul. Vladimir Putin a declarat că Rusia își va lua teritoriile fie prin negocieri, fie prin forță.

