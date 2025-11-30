Zile decisive pentru pacea din Ucraina. În Florida se discută cele mai sensibile puncte ale acordului, după Geneva

30-11-2025 | 19:28
Sunt zile decisive pentru un eventual acord de pace în Ucraina. O delegație a Kievului se întâlnește duminică în Florida cu oficiali de rang înalt ai administrației Trump.

Din echipa americană fac parte secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner.

După ceea ce s-a stabilit în Geneva, urmează discutarea celor mai sensibile puncte: cedarea unor teritorii și garanțiile de securitate.

Potrivit publicației Axios, Washingtonul vrea să rezolve ambele probleme la această întâlnire. Negocierile au loc în ciuda faptului că Rusia pare să respingă planul. Vladimir Putin a declarat că Rusia își va lua teritoriile fie prin negocieri, fie prin forță.

Dată publicare: 30-11-2025 19:26

Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Un nou bilanț al victimelor după atacul din Ucraina cu 36 de rachete și 600 de drone. Trei morți și zeci de răniți
Stiri externe
Un nou bilanț al victimelor după atacul din Ucraina cu 36 de rachete și 600 de drone. Trei morți și zeci de răniți

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 rănite într-un atac rus la Kiev, anunţă autorităţile revizuind în creştere un bilanţ anterior de un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, preluat de News.ro.

Două nave-fantomă ruse din Marea Neagră, făcute scrum de ucraineni, cu ajutorul dronelor marine de tip „Baby Sea” | VIDEO
Stiri externe
Două nave-fantomă ruse din Marea Neagră, făcute scrum de ucraineni, cu ajutorul dronelor marine de tip „Baby Sea” | VIDEO

Ucraina revendică sâmbătă un atac vizând două petroliere, la Marea Neagră, şi anunţă că a lovit cu drone navale aceste nave din flota fantomă rusă folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident, relatează AFP.

Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile
Stiri externe
Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile

Viktor Orban, a schiţat o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că ţara ar trebui să existe după război în primul rând ca un stat tampon între Rusia şi NATO, informează sâmbătă dpa.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

