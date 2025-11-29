Un nou bilanț al victimelor după atacul din Ucraina cu 36 de rachete și 600 de drone. Trei morți și zeci de răniți

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 rănite într-un atac rus la Kiev, anunţă autorităţile revizuind în creştere un bilanţ anterior de un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, preluat de News.ro.

„În timp ce toată lumea discută despre punte din planuri de pace, Rusia şi-a continuat «planul de război» în două puncte: omor şi distrugere”, a denunţat sâmbătă dimineaţa pe reţele de socializare ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga, în timp ce locuitorii Kievului evaluau pagubele după o noapte de explozii violente care au vizat în principal capitala.

A difficult night in Ukraine, particularly in Kyiv. Russia shot dozens of cruise and ballistic missiles and over 500 drones at ordinary homes, the energy grid, and critical infrastructure. At least 2 people were killed and two dozen injured, including a child. While everyone is… pic.twitter.com/c2TR4uhJJU — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) November 29, 2025

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat „trei morţi” şi „zeci de răniţi”.

„Avem în prezent informaţii despre zeci de răniţi şi trei morţi”, a scris el pe X.

„Transmit condoleanţele mele familiilor şi rudelor victimelor”, a adăugat el.

Rusia a lansat rachete și sute de drone

Armata rusă a „lansat aproximativ 36 de rachete şi aproape 600 de drone împotriva populaţiilor civile”, a anunţat el.

„Principalele ţinte ale atacului au fost infrastructurile energetice şi clădirile civile şi au cauzat pagube şi incendii în imobile locuite”, a denunţat el.

У Києві та області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Близько 36 ракет та майже 600 дронів випустили росіяни проти звичайного життя. Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо… pic.twitter.com/CRX1Qy0UfD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

„Trebuie să acţionăm neîncetat pentru a garanta un număr suficient de rachete pentru sistemele noastre de apărare aeriană şi pentru a pune în aplicare toate mijloacele necesare protecţiei noastre şi presiunilor împotriva Rusiei”, a cerut el.

Zelenski solicită Europei blocarea activelor ruse

„A venit timpul ca Europa să ia o decizie cu privire la blocarea activelor, mdacă Moscova refuză să-şi pună capăt atacurilor cu dorne şi rachete”, a cerut el pe X în urma atacurilor ruse la Kiev şi la periferia capitalei.

„Trebuie să dscutăm în mod imperativ cu toţi partenerii noştri despre măsurile necesare pentru a pune capăt acestui conflict. Le mulţumesc tuturor celor care ne ajută”, a adăugat el.

Russia is eager for Ukraine to make mistakes. We won’t make any. Our work goes on. Our struggle goes on. We have no right to fall short, no right to retreat or turn on one another. If we lose our unity, we risk losing everything – ourselves, Ukraine, and our future. We must stand… pic.twitter.com/EQ3Pu7R9Q5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2025

În urma acestei serii de atacuri cu rachertă şi dronă, care au început vineri seara şi au continuat sâmbătă dimineaţa, peste 600.000 de persoane au fost lăsate fără curent, a anunţat Ministerul ucrainean al Energiei.

„În urma atacului, peste 500.000 de clienţi la Kiev, peste 100.000 în regiunea Kiev şi aproape 8.000 în regiunea Harkov au rămas fără electricitate în această (sâmbătă) dimineaţa”, a precizat el.

Avertismente urgente privind un nou atac balistic

Sâmbătă în zori, Administraţia Militară a Kievului a avertizat populaţia cu privire la „ameninţarea” unui atac cu rachetă balistică lansat de de un avion de tip MiG-31 vizând capitala ucraineană, unde jurnalişti AFP au auzit explozii puternice.

„Există o ameninţare cu recurgerea la o rachetă inamică. Rămâneţi în adăposturi!”, a cerut într-un comunicat postat pe Telegram Administraţia Militară a Kievului.

Mai multe imobile locuite - inclusiv un bloc cu 25 de etaje şi unul cu 14 etaje -, case şi automobile au fost avariate, au anunţat primarul Kievului Vitali Kliciko şi şeful Administraţiei Militare a capitalei, Tîmur Tkacenko

Guvernatorul regiunii Kiev, Mîkola Kalaşnîk, şi primarul din Bovarî, o localitate de la periferia capitalei, au anunţat răniţi, inclusiv femei, într-un „atac al inamicului cu dorne şi rachetă”.

