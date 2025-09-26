„Este oribil”. Ruşii strâng cureaua. Guvernul lui Putin vrea să crească TVA-ul pentru a finanța războiul din Ucraina

26-09-2025 | 13:09
parada, Rusia, Moscova, soldati
Associated Press

Rusia ar putea majora TVA de la 20 la 22%, măsură propusă de Guvernul lui Vladimir Putin pentru a finanța războiul din Ucraina.

Alexandru Toader

Ruşii ar putea să fie nevoiţi să bage mâna în portofel pentru a finanţa Războiul din Ucraina, după ce Guvernul lui Vladimir Putin a propus, în urma unei reuniuni, miercuri, ale cărei concluzii au fost publicate online, o creştere a TVA-ului - cu două puncte, de la 20 la 22% - în cadrul pregătirii proiectului bugetului federal pe următorii trei ani, înainte să fie prezentat în Duma de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, relatează AFP, potrivit News.ro.

În contextul în care economia rusă este afectată de sancţiuni care i-au fost impuse de către numeroase state începând din februarie 2022 şi în care Occidentul caută să crească presiunile asupra Rusiei, Kremlinul caută noi surse de venit.

În acest sens, proiectul bugertului prevede ”o creşte cu două puncte a TVA standard”, de la 20 la 22%, a anunţat ministrul rus al Finaţelor Anton Siluanov.

O TVA preferinţială de 10% ”va fi menţinută la produse esenţiale, ca produsele alimentare, medicamente, produse medicale, articole pentru copii şi alte bunuri de primă necesitate”, a adăugat el.

vladimir putin republica moldova
Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”

Această măsură vizează ”să finanţeze apărarea şi securitatea”, a precizat membrul Guvernului, după care a anunţat alte schimbări fiscale, inclusiv o ”taxă de 5% impusă pariurilor” sau o modificare a ”pragului venitului peste care TVA-ul devine obligatoriu” în cazul anumitor întreprinderi.

Inflație foarte puternică

Creşterea TVA, în cazul în care este adoptată, vizează să susţină o econmie pusă în dificultate de războiul purtat de Kremlin în Ucraina.

La prezentarea proeictului bugetului, oficialii ruşi au explicat că se aşteaptă la o ”decelerare a creşterii PIB-ului” în 2026 şi la o scădere a preţului petrolului, în pofida unui şomaj şi unor salarii care rezistă.

Inflaţia, la rândul său, rămâne foarte puternică şi urmează să atingă 6,6% în 2025, iar apoi să se stabilizeze la 4% în 2026.

În acest context dificil, Rusia urmează să continue să finaţeze un război lung, greu şi costisitor în Ucraina, care face creşterea resurselor indispensabilă.

”Resursele bugetare vor permite echiparea Forţelor armate cu armament şi material militar, garantarea remuneraţiei stabilite şi o susţinere a familiilor personalului militar şi modernizarea întreprinderilor industriei apărării”, a apreciat ministrul Finanţelor.

Cheltuielile bugetului federal urmeză să crească la 44.100 de miliarde de ruble (450 de miliarde de euro) în 2026 şi până la 49.400 de miliarde de ruble (504 miliarde de euro) în 2028.

Veniturile urmează să crească, de asemenea, spre marea nemulţumire a consumatorilor ruşi, deja afectaţi de inflaţie.

Această propunere a fost primită împărţit pe străzile Moscovei.

”Este oribil. Cred că această creştere de taxe este o nebunie”, a declarat AFP o contabilă, Svetlana Vasilenko, în vârstă de 68 de ani.

”Cunosc multe persoane care au întreprinderi şi chiar cu (o TVA de) 20% le este deja greu”, a adăugat ea.

Alţi ruşi sunt pregătiţi să strângă cureaua.

”Dacă statul nu poate găsi bani altundeva, atunci nu există altă opţiune. Ce e de dezbătut? Dacă trebuie, trebuie!”, declară Fiodor, care a luptat în Ucraina în 2023 şi nu a vrut să-şi spună numele de familie.

Oleg, în vârstă de 33 de ani, se declară pregătit să accepte, însă avertizează că mulţi concetăţeni riscă să fie ”nemulţumiţi”.

Sursa: News.ro

