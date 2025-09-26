Lavrov susține că Moscova se află într-un „război real” cu NATO și Europa: „Participă direct la conflict”

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia este în „război” cu NATO și UE pe tema Ucrainei, în timp ce președintele american Donald Trump își redefinește strategia pentru încheierea conflictului.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a sugerat joi că țara sa se află în „război” cu NATO și Uniunea Europeană în ceea ce privește Ucraina, în timp ce președintele Donald Trump își regândește abordarea privind încheierea conflictului început de președintele rus Vladimir Putin în urmă cu mai bine de trei ani.

„NATO și Uniunea Europeană vor să declare, de fapt, au declarat deja un război real împotriva țării mele și participă direct la acesta”, a declarat Lavrov în comentariile traduse de TASS, agenția de presă de stat a Rusiei și unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, la o conferință ministerială a G20, organizată în marja Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit POLITICO.

Comentariile sale vin la doar câteva zile după ce Trump, proaspăt ieșit dintr-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a renunțat la presiunea exercitată asupra celor două țări pentru a găsi o soluție diplomatică la conflict.

Spunând că Rusia seamănă cu un „tigru de hârtie”, el și-a proclamat cu emfază convingerea că Kievul ar putea câștiga războiul și își poate recupera întreg teritoriul.

Trump a mai declarat reporterilor că țările NATO ar trebui să aibă dreptul de a doborî dronele rusești care traversează spațiul lor aerian.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte viabilă”, a scris Trump marți pe Truth Social. „De ce nu? Rusia luptă de trei ani și jumătate fără scop într-un război care ar fi trebuit să dureze mai puțin de o săptămână pentru a fi câștigat de o putere militară reală.”

Lavrov s-a întâlnit miercuri cu secretarul de stat Marco Rubio, care a îndemnat Moscova să „ia măsuri semnificative pentru o soluționare durabilă” a războiului și a reiterat apelul lui Trump pentru încetarea vărsării de sânge, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













