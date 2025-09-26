Lavrov susține că Moscova se află într-un „război real” cu NATO și Europa: „Participă direct la conflict”

Stiri externe
26-09-2025 | 07:48
serghei lavrov
AFP

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia este în „război” cu NATO și UE pe tema Ucrainei, în timp ce președintele american Donald Trump își redefinește strategia pentru încheierea conflictului.

autor
Alexandru Toader

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a sugerat joi că țara sa se află în „război” cu NATO și Uniunea Europeană în ceea ce privește Ucraina, în timp ce președintele Donald Trump își regândește abordarea privind încheierea conflictului început de președintele rus Vladimir Putin în urmă cu mai bine de trei ani.

„NATO și Uniunea Europeană vor să declare, de fapt, au declarat deja un război real împotriva țării mele și participă direct la acesta”, a declarat Lavrov în comentariile traduse de TASS, agenția de presă de stat a Rusiei și unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, la o conferință ministerială a G20, organizată în marja Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit POLITICO.

Comentariile sale vin la doar câteva zile după ce Trump, proaspăt ieșit dintr-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a renunțat la presiunea exercitată asupra celor două țări pentru a găsi o soluție diplomatică la conflict.

Spunând că Rusia seamănă cu un „tigru de hârtie”, el și-a proclamat cu emfază convingerea că Kievul ar putea câștiga războiul și își poate recupera întreg teritoriul.

Citește și
Erdogan, trump
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Trump a mai declarat reporterilor că țările NATO ar trebui să aibă dreptul de a doborî dronele rusești care traversează spațiul lor aerian.

„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte viabilă”, a scris Trump marți pe Truth Social. „De ce nu? Rusia luptă de trei ani și jumătate fără scop într-un război care ar fi trebuit să dureze mai puțin de o săptămână pentru a fi câștigat de o putere militară reală.”

Lavrov s-a întâlnit miercuri cu secretarul de stat Marco Rubio, care a îndemnat Moscova să „ia măsuri semnificative pentru o soluționare durabilă” a războiului și a reiterat apelul lui Trump pentru încetarea vărsării de sânge, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

Sursa: Politico.eu

Etichete: Rusia, razboi, NATO, serghei lavrov,

Dată publicare: 26-09-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității
Stiri externe
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității

Rusia este responsabilă pentru "încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând "echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii”. 

Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc
Stiri externe
Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP.

Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România
Stiri Politice
Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile.

Recomandări
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile
Stiri actuale
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Votul va arăta dacă țara rămâne pe drumul european sau se întoarce spre Moscova - The Guardian

Moldova va vota duminică în cadrul alegerilor parlamentare pe care preşedintele său le-a descris drept cele mai importante din istoria acestei ţări, arată o analiză The Guardian.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28