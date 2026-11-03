Atacurile ruseşti au continuat pe tot parcursul nopţii de luni spre marţi, în toată Ucraina, lovind între altele un spital din Herson (sud-est), unde 46 de persoane au fost rănite, iar 200 de pacienţi au fost evacuaţi, potrivit Agerpres.

De asemenea au fost lovite instalaţii energetice în mai multe regiuni.

În ajunul alegerilor americane de la jumătatea mandatului, emisarul preşedintelui SUA, Steve Witkoff, a asigurat luni seara că „negocieri de lucru" între Rusia şi Ucraina sunt preconizate să se desfăşoare în 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi, cu mediere americană.

„Discuţiile se vor axa pe măsurile de securitate în perioada de după război, dezescaladare, eforturi umanitare şi viitoarele etape spre pace", a detaliat Witkoff pe X.

Ultima întâlnire de acest tip, care s-a desfăşurat la jumătatea lunii februarie la Geneva, s-a încheiat fără vreun rezultat tangibil, Rusia cramponându-se de poziţiile sale maximaliste, potrivit Kievului.

Iar perspectivele s-au înrăutăţit şi mai mult odată cu atacul de luni asupra centrului de distribuire a ajutoarelor umanitare din Komîşuvaha din regiunea Zaporojie (sud).

„În fiecare luni, se distribuie ajutor umanitar acolo. Ruşii au lansat primele lovituri chiar în momentul în care oamenii soseau - mai multe bombe aeriene. Apoi a urmat o altă lovitură - mai multe bombe aeriene care au vizat de data aceasta adăpostul, unde oamenii s-au refugiat", a indicat Zelenski în alocuţiunea sa zilnică.

Aceste lovituri au distrus „orice speranţă de progres spre pace", a subliniat preşedintele ucrainean, punctând „o probă suplimentară că Rusia nu doreşte nici dezescaladare, nici justiţie adevărată".

Şeful administraţiei militare locale, Mihailo Semikin, a precizat că au fost utilizate „cel puţin nouă bombe ghidate FAB-3000", de trei tone fiecare.

Bilanţul victimelor a crescut la 29 de morţi marţi, după ce un bilanţ anterior consemna 26 de civili ucişi.

Rusia a reluat, de asemenea, bombardamentele asupra regiunii vecine Herson (sud), după o rară încetare a focului locală negociată pentru evacuarea oraşului Oleşki, ocupat de ruşi.

După această operaţiune umanitară, „a existat un moment în care s-a putut crede că noi etape spre un progres în direcţia păcii sunt posibile. Cu acest masacru, Rusia a trimis un semnal complet opus: mizează pe noi ucideri", a scris Volodimir Zelenski pe social media.

În acest context, aliaţii Kievului, reuniţi în cadrul Forţei multinaţionale pentru Ucraina, au anunţat că vor desfăşura între 9 şi 22 noiembrie în Polonia un exerciţiu de mare amploare, destinat să le testeze capacitatea de a desfăşura şi de a opera împreună pe teren.

Aproximativ 2.800 de militari din zece ţări vor fi desfăşuraţi cu această ocazie sub conducerea Franţei şi a Regatului Unit, conform AFP.