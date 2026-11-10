Negociatorii din Ucraina, Rusia şi Statele Unite vor purta marţi discuţii la Abu Dhabi privind încheierea celui mai grav conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, aceasta fiind prima întâlnire de acest gen din ultimele nouă luni, pe fondul apropierii unei noi ierni de război, scrie News.ro.

Europa, alarmată de faptul că preşedintele american Donald Trump a lansat ideea unui acord cu Moscova privind securitatea europeană înaintea discuţiilor, va trimite, de asemenea, reprezentanţi la Abu Dhabi, anunţă AFP, citată de France24.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a insistat pentru încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina încă de la revenirea sa la putere, dar discuţiile anterioare nu au dus la niciun progres, iar procesul a fost pus în plan secund de războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului.

Europa şi Ucraina se tem că Statele Unite vor impune Kievului un acord care ar echivala cu o capitulare de facto, în contextul în care Trump pare să se reorienteze către Moscova în acest an.

Invazia Rusiei în Ucraina a provocat moartea a sute de mii de oameni, a strămutat milioane şi se prelungeşte de 56 de luni, Kremlinul nedând niciun semn că ar fi dispus să cedeze. Trump a lăsat să se înţeleagă că Ucraina va trebui să cedeze teritorii înaintea negocierilor, afirmând: „Ucraina va ajunge să aibă o formă puţin diferită”.

Rusia ocupă vaste zone din Ucraina, dar, deşi trupele sale au avansat încet spre vest, acestea nu au reuşit să cucerească întreaga regiune Doneţk.

Moscova cere Kievului să predea părţile din regiune pe care le controlează încă, ameninţând că, în caz contrar, îşi va continua ofensiva.

Ucraina, care, de mai bine de 4,5 ani, a rezistat unei armate invadatoare mult mai numeroase, cu un cost uman imens, a exclus o astfel de retragere.

Rusia a lovit cu putere Ucraina în perioada premergătoare negocierilor şi a efectuat unul dintre cele mai sângeroase atacuri de până acum – Kievul afirmând că 55 de persoane au fost ucise într-un sat de pe linia frontului, în timp ce stăteau la coadă pentru ajutor umanitar.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intensificarea atacurilor face parte din strategia Moscovei de „a exercita presiune asupra poziţiei Ucrainei” la negocieri.

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, care a declanşat războiul în februarie 2022, a refuzat în repetate rânduri ofertele de încetare a focului mai cuprinzătoare şi discuţiile faţă în faţă cu Zelensky.

Ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi trimisul special Steve Witkoff vor reuni părţile aflate în conflict la Abu Dhabi pentru prima dată din februarie, când au avut loc negocierile la Geneva.

Rusia şi Ucraina au purtat mai multe runde de negocieri eşuate pe parcursul celor aproape cinci ani de război, iar speranţele de pace sunt reduse.

„Nu avem aşteptări deosebite”, a declarat pentru AFP un înalt oficial ucrainean de la Kiev.

Zelenski: „Nu vrem un Yalta 2.0”

Săptămâna trecută, Trump a lansat ideea unui „acord foarte important” privind războiul, care va „implica întreaga Europă”, alimentând temerile că Washingtonul ar putea colabora cu Moscova în vederea creării unei noi arhitecturi de securitate europeană.

Cu puţin timp înainte de a lansa invazia din 2022, Moscova a adresat Occidentului un ultimatum prin care cerea NATO să-şi retragă trupele din Europa de Est.

Diplomatul care a formulat această cerere, Serghei Riabkov, va face parte, pentru prima dată, din delegaţia Moscovei, condusă de Vladimir Medinski, consilierul naţionalist al lui Putin.

Kushner a declarat luni că un acord de pace va necesita discuţii directe între Rusia şi Europa „cu privire la aranjamentele de securitate mai ample care le afectează” şi a afirmat că SUA „recunosc că vor urma decizii dificile”.

Aceste anunţuri au stârnit temeri în capitalele europene.

„Pentru Europa, este clar: nu avem nevoie să stabilim o nouă arhitectură de securitate pentru Europa”, a declarat luni ministrul german de externe, Johann Wadephul.

El a îndemnat Moscova să „renunţe la pretenţiile maximaliste” şi a avertizat împotriva oricărui „spectacol de negocieri” în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Zelenski a avertizat cu privire la un „Yalta 2.0”, referindu-se la împărţirea Europei între liderii occidentali şi URSS în 1945.

Potrivit negociatorului-şef al Ucrainei, Rustem Umerov, reprezentanţi ai Regatului Unit, Franţei, Germaniei şi Italiei, precum şi oficiali ai NATO şi ai UE vor purta discuţii separate cu reprezentanţii de la Kiev la Abu Dhabi.

Kremlinul — care a încercat să ţină Europa în afara discuţiilor — a declarat că negocierile vor rămâne „trilaterale”.

Un recent armistiţiu în regiunea Herson a constituit „un precedent foarte pozitiv”, a declarat pentru AFP expertul politic ucrainean Volodymyr Fesenko, prevăzând că Kievul va căuta „dezescaladarea conflictului prin astfel de armistiţii locale”.

Kushner şi Witkoff au fost acuzaţi de critici că ar fi prea îngăduitori faţă de Rusia, iar presa americană a relatat că americanii promovează încheierea unor acorduri comerciale importante pe sub mână cu Moscova.