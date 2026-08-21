„În cea mai mare parte a zilei de joi, la Kiev și în regiune - la Borîspil și Brovarî - au continuat operațiunile de înlăturare a consecințelor atacului rusesc. A fost un atac combinat, în care au fost folosite numeroase rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Din păcate, rachetele balistice reprezintă în prezent cea mai dificilă provocare. În timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în acest atac au fost interceptate, situația în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă. Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot și doar partenerii noștri ni le pot furniza. La toate nivelurile le transmitem atât de ce avem nevoie, cât și faptul că știm că partenerii noștri sunt capabili să răspundă acestei nevoi. Nu vorbim despre cadouri. Ucraina este pregătită să cumpere armamentul. Important este să fie luate decizii - deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noștri, în primul rând din partea SUA”, a declarat Zelenski joi seară, potrivit News.ro.

El a precizat că le este recunoscător tuturor celor care ajută cu adevărat Ucraina să se apere și să salveze vieți.

„Numai acest atac rusesc a ucis 16 persoane. Condoleanțe familiilor și apropiaților acestora. Alte aproape 50 de persoane au fost rănite. Peste 200 de obiective au fost avariate, între care 86 de clădiri rezidențiale, un spital de copii, obiective de infrastructură socială și spații comerciale”, a anunțat președintele ucrainean, adăugând că singura modalitate realistă de a opri Rusia este prin forță și acționând împreună.

„Nimeni nu ar trebui să fie lăsat singur în fața unui asemenea inamic. Vom răspunde cu siguranță acestui atac rusesc, așa cum răspundem și celorlalte atacuri ale Rusiei - răspunsul nostru va fi pe deplin justificat și va fi unul cu rază lungă de acțiune. Capacitățile Ucrainei de atac la distanță vor primi și mai multe resurse”, a spus Volodimir Zelenski.

El a anunțat și că a semnat decrete prin care sunt impuse noi sancțiuni vizând complexul militar-industrial al Rusiei, precum și persoane care, într-un fel sau altul, au devenit ele însele parte a modului de viață rusesc și își mențin legăturile cu acest stat, în pofida unui asemenea război.

„Printre acestea se numără colaboratori din teritoriile Ucrainei ocupate temporar, precum și foști oficiali și alte personalități din Ucraina care se află acum undeva în Europa, dar care, prin documentele, legăturile și spiritul lor, sunt în Rusia. Ne vom continua activitatea în domeniul sancțiunilor și vom alinia sancțiunile aflate sub jurisdicția ucraineană cu cele ale partenerilor noștri”, a explicat Zelenski.

Președintele ucrainean a detaliat și că sunt în pregătire decizii în cadrul echipei diplomatice.

„Sunt necesare noi abordări în anumite direcții, în special în Statele Unite. După consultările necesare, vor fi făcute numiri. Ucraina are nevoie de rezultate”, a încheiat liderul de la Kiev, mulțumind celor care lucrează pentru Ucraina, celor care „apără Ucraina și pe ucraineni”.