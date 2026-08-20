Dan-Paul Iamandi a ocupat funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) începând din 2019.

Cu un an înainte, el fusese împuternicit să exercite această funcţie, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne.Anterior, din 2011, Iamandi a fost inspector-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al judeţului Iaşi.

Generalul a absolvit cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Artilerie Antiaeriană, Rachete şi Radiolocaţie Braşov în anul 1990, iar ulterior a continuat pregătirea atât în managementul situaţiilor de urgenţă, cât şi în Managementul Strategic al Afacerilor Interne.

De asemenea, este licenţiat în drept la Universitatea din Iaşi şi deţine o diplomă de master în managementul mediului.