Se spune că în dulapuri pot fi ascunse comori. Beth Hackman, în vârstă de 25 de ani, din Windsor, Anglia, a descoperit că al ei valorează o sumă considerabilă. Prin aplicația Vinted, a vândut treptat peste 600 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pe care nu le mai purta, câștigând 3.000 de lire. Banii i-au folosit pentru a-și îndeplini visul – mutarea în Australia, potrivit Profimedia.

Beth visase la viața în Australia timp de aproximativ trei ani. Când a decis să plece, a început o curățenie temeinică. „Chiar acumulasem foarte multe", explică ea. A vândut aproape tot ce nu avea nevoie, inclusiv un costum al fratelui său de la balul de absolvire. Cel mai scump articol a fost o pereche de adidași Alexander McQueen, pentru care a primit 200 de lire.

În total, vânzările i-au adus 3.000 de lire, sumă cu care și-a plătit biletul de avion, viza și cazarea în Sydney, unde s-a mutat din martie. Acum lucrează ca fizioterapeut.

Beth le recomandă și altora să își curățe dulapurile dacă economisesc pentru un obiectiv important: „Oamenii nu își dau seama deloc cât de mult ar putea câștiga." Ea preferă acum să cumpere haine second-hand și să le vândă pe cele pe care nu le mai poartă. „Port o rochie o dată și apoi o vând, în loc să o las să zacă în dulap."

Sfaturile ei pentru succes la vânzarea online: poze de calitate pe un fundal curat, descriere bună și livrare rapidă. A folosit și un manechin pentru unele fotografii.Mai ales este important să nu suprataxezi: „Oamenii de pe Vinted vor o afacere bună. Negociez întotdeauna. Prefer să vând articolul, să scap de el din casă, chiar dacă pierd 50 de pence, decât să insist pe preț."

Beth este încântată de mutarea în Australia, pentru că lucrează mai puține ore decât în Marea Britanie, câștigând cam la fel.