WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

24-08-2025 | 07:10
Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

Alexandru Toader

Oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acţiune furnizate de SUA pentru a lovi ţinte din Rusia încă de la sfârşitul primăverii, ca parte a eforturilor administraţiei lui Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă.

The Wall Street Journal relatează că Pentagonul a împiedicat Ucraina să utilizeze sistemele de rachete tactice ale armatei americane, sau ATACMS.

Doi oficiali americani au declarat pentru publicaţie că, în cel puţin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ţinte, dar i s-a refuzat acest lucru în baza unui „mecanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Pentagonului pentru politică, care reglementează modul în care pot fi utilizate armele cu rază lungă de acţiune ale SUA sau cele furnizate de aliaţii europeni care se bazează pe informaţii şi componente americane.

Procesul de revizuire se aplică şi rachetelor de croazieră Storm Shadow ale Marii Britanii, deoarece acestea depind de datele de ţintire ale SUA, potrivit a doi oficiali americani şi unui oficial britanic, a afirmat Wall Street Journal.

Sistemul de revizuire îi conferă secretarului american al apărării, Pete Hegseth, aprobarea utilizării rachetelor ATACMS, care au o rază de acţiune de aproape 190 de mile (305 km). Ucraina a primit anterior autorizaţia din partea administraţiei Biden de a utiliza sistemul de rachete împotriva ţintelor din Rusia în noiembrie, după ce trupele nord-coreene au intrat în război.

Înainte de inaugurare, în ianuarie, Trump a declarat pentru revista Time că decizia de a permite Ucrainei să utilizeze sistemele de arme americane pentru a ataca ţinte din Rusia a fost o greşeală.

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri distanţă în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război şi să-l înrăutăţim. Nu ar fi trebuit să se permită acest lucru”, a spus el.

Nu este clar dacă procesul de revizuire al Departamentului Apărării al SUA reprezintă o schimbare formală de politică. Dar acesta vine însoţit de un control sporit al muniţiilor către Ucraina, întrucât stocurile SUA sunt ele însele epuizate.

Într-o declaraţie pentru Wall Street Journal, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump „a fost foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să ia sfârşit. În acest moment, nu a avut loc nicio schimbare în postura militară a Rusiei şi Ucrainei”.

Dar săptămâna trecută, în contextul eforturilor de a media discuţiile dintre preşedintele rus şi Voldomir Zelenski, Trump a spus că Ucraina nu poate învinge Rusia decât dacă „joacă ofensiv” în război.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără a ataca ţara invadatoare”, a scris Trump joi. „Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu are nicio şansă să câştige”.

Luna trecută, SUA au acceptat să furnizeze Ucrainei noi sisteme de arme, dar numai dacă ţările europene le vor plăti. Deşi Trump a declarat că SUA „nu intenţionează” să furnizeze arme cu rază lungă de acţiune care ar putea ajunge la Moscova, oficialii americani au declarat pentru Journal că administraţia a aprobat vânzarea a 3.350 de rachete aeriene Extended Range Attack Munition (Erams), care au o rază de acţiune de 280 de mile (400 km).

Sursa: News.ro

