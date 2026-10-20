Zelenski îl acuză pe șeful Pentagonului că blochează rachetele pentru Ucraina, deși europenii le-au plătit deja. „Așteaptă semnătura lui Hegseth”

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Hegseth afp 000 69v23c8
AFP

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite de faptul că întârzie în mod voit livrări de armament prevăzute de rachete interceptoare destinate Ucrainei, în contextul în care tensiuni cu Donald Trump se află la cel mai înalt nivel.

autor
Alexandru Toader

Volodimir Zelenski a acuzat deja Statele Unite de faptul că nu mai furnizează Kievului informaţii clasificate care să-i permită să detecteze rachete ruse care se apropie, înainte să lovească, şi de o limitare a funcţionării sistemului Starshield, versiunea militară a reţelei Starlink a SpaceX, folosit de către armata ucraineană în comunicaţii şi operaţiuni, relatează AFP, potrivit News.ro.

﻿Statele Unite dezmint orice schimbare în furnizarea de informaţii clasificate Ucrainei.

Preşedintele ucrainean a vorbit, luni seara, în faţa unor senatori americani.

El a dat asigurări că ”Pentagonul întârzie livrarea unor rachete deja plătite” de către europeni pentru Ucraina, în cadrul Programului PURL.

Zelenski le-a spus senatorilor americani că acest lot ”aşteaptă semnătura lui (Pete) Hegseth (foto articol)”, secretarul american al Apărării.

El a dat asigurări că ţările europene sunt pregătite să-i livreze rachete interceptoare de tip Patriot, singurele în măsură să doboare rachete ruseşti mai sofisticate, de care Kievul duce o lipsă cruntă, din propriile lor stocuri, dar că aşteaptă ”autorizarea americană”.

”Rachetele sunt pregătite. Ele s-ar putea afla deja în Ucraina (...). Dar, din nefericire, autorizaţia încă nu a fost dată”, le-a spus Zelenski senatorilor americani, potrivit unei retranscrieri a preşedinţiei ucrainene.

”Toate aceste lucruri sugerează că s-a luat o decizie politică cu scopul încetinirii susţinerii care ne este oferită”, a acuzat el.

Ucraina se întreabă, începând de săptămâna trecută, despre o continuare a susţinerii Statelor Unite, crucială în războiul împotriva Rusiei, într-un moment în care Volodimir Zelenski şi Donald Trump se critică în mod violent prin intermediul presei.

Preşedintele american îl acuză pe Zelenski de faptul că atacă rafinării ruseşti, ceea ce agravează, în opinia miliardarului, penuria mondială de carburant şi contribuie la scumpiri.

Sursa: News.ro

Etichete: Zelenski, Pentagon, Pete Hegseth, rachete,

Articol recomandat de sport.ro
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk
Citește și...
Israel sua masina gettyimages 2224288917
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a făcut o vizită secretă în Israel lui Benjamin Netanyahu chiar înainte de alegeri

Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, s-a întâlnit luni în Israel cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, au declarat pentru Axios două surse bine informate.

Peter magyar gettyimages 2291723943
Stiri externe
Magyar a anunțat bugetul Ungariei pe 2027: alocații duble pentru copii și salarii mai mari. România, dată ca exemplu negativ

Premierul Peter Magyar a prezentat proiectul de buget al Ungariei, care va viza un deficit mult mai mic, de 4,9% din produsul intern brut (PIB) în 2027. 

Elon musk spacex shutterstock 2661293873
Stiri externe
Cadou de 10,5 miliarde de dolari. Elon Musk promite acțiuni SpaceX fiecărui copil din America

Elon Musk a anunțat luni că intenționează să ofere fiecărui copil din America câte o acțiune la compania sa aerospațială și de IA SpaceX.

Recomandări
Original desemnare luca niculescu 05 oct 2026 9
Stiri Politice
Guvernul Luca Niculescu-PSD ajunge azi la vot. Patru miniștri au obținut deja avize favorabile în ultima zi de audieri

Guvernul premierului desemnat Luca Niculescu ajunge marţi la votul de învestitură în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, după ce în cursul dimineţii vor fi audiaţi în comisii ultimii miniştri propuşi.

Metrou
Știri Actuale
Încă un incident grav la metrou. Un tânăr s-ar fi aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu

O posibilă tentativă de suicid a avut loc marți, 20 octombrie 2026, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București. 

Peter magyar gettyimages 2291723943
Stiri externe
Magyar a anunțat bugetul Ungariei pe 2027: alocații duble pentru copii și salarii mai mari. România, dată ca exemplu negativ

Premierul Peter Magyar a prezentat proiectul de buget al Ungariei, care va viza un deficit mult mai mic, de 4,9% din produsul intern brut (PIB) în 2027. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26 | Analizele metabolice și cardiovasculare

34:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Basarab Panduru l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: ”Ai cuie în talpă?”

Sport

Fostul campion cu PAOK-ul lui Răzvan s-a convertit la islam: „Decizia care mi-a schimbat viața!“