Zelenski îl acuză pe șeful Pentagonului că blochează rachetele pentru Ucraina, deși europenii le-au plătit deja. „Așteaptă semnătura lui Hegseth”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Statele Unite de faptul că întârzie în mod voit livrări de armament prevăzute de rachete interceptoare destinate Ucrainei, în contextul în care tensiuni cu Donald Trump se află la cel mai înalt nivel.
Volodimir Zelenski a acuzat deja Statele Unite de faptul că nu mai furnizează Kievului informaţii clasificate care să-i permită să detecteze rachete ruse care se apropie, înainte să lovească, şi de o limitare a funcţionării sistemului Starshield, versiunea militară a reţelei Starlink a SpaceX, folosit de către armata ucraineană în comunicaţii şi operaţiuni, relatează AFP, potrivit News.ro.
Statele Unite dezmint orice schimbare în furnizarea de informaţii clasificate Ucrainei.
Preşedintele ucrainean a vorbit, luni seara, în faţa unor senatori americani.
Thank you, @SenBlumenthal and @SenThomTillis, for the opportunity to meet with you and your colleagues from both parties and both chambers of Congress. I informed them about Russia’s brutal “shahed” drone attack in the Kharkiv region, where Russia killed six people, including a mother and her child, who was just over a year old. I showed the horrifying photos from the scene – a child killed in a stroller… This is how Russia responds to sanctions waivers and reduced pressure.
I also explained where things stand with intelligence sharing and Starlink operations in Ukraine. Unfortunately, we received no early warning from our partners about the first wave of the Russian ballistic missile attack last night. And we still face speed restrictions on Starlink and Starshield services in different parts of the front. No explanation for either of these issues has been provided to Ukraine by the American side.
Our teams will follow up on everything discussed today. I thank everybody who participated in this call for their strong support.
El a dat asigurări că ”Pentagonul întârzie livrarea unor rachete deja plătite” de către europeni pentru Ucraina, în cadrul Programului PURL.
Zelenski le-a spus senatorilor americani că acest lot ”aşteaptă semnătura lui (Pete) Hegseth (foto articol)”, secretarul american al Apărării.
El a dat asigurări că ţările europene sunt pregătite să-i livreze rachete interceptoare de tip Patriot, singurele în măsură să doboare rachete ruseşti mai sofisticate, de care Kievul duce o lipsă cruntă, din propriile lor stocuri, dar că aşteaptă ”autorizarea americană”.
”Rachetele sunt pregătite. Ele s-ar putea afla deja în Ucraina (...). Dar, din nefericire, autorizaţia încă nu a fost dată”, le-a spus Zelenski senatorilor americani, potrivit unei retranscrieri a preşedinţiei ucrainene.
”Toate aceste lucruri sugerează că s-a luat o decizie politică cu scopul încetinirii susţinerii care ne este oferită”, a acuzat el.
I met in Kyiv with a team from the American defense company Lockheed Martin, which helps us save lives. Its Patriot systems and F-16 aircraft play an important role in defending against Russian ballistic missiles and jet-powered “shaheds.” And things are not easy with either right now. We discussed how we can expand and increase supplies. The company is currently ramping up production of ballistic missile interceptors. We count on the opportunity to purchase some of them to protect more lives. We are also trying to do everything possible to ensure that F-16 maintenance and repairs are carried out in Ukraine. Thank you for the meeting. It is important that Lockheed Martin has a presence in Ukraine. We are doing everything on our part to expand our partnership.
Ucraina se întreabă, începând de săptămâna trecută, despre o continuare a susţinerii Statelor Unite, crucială în războiul împotriva Rusiei, într-un moment în care Volodimir Zelenski şi Donald Trump se critică în mod violent prin intermediul presei.
Preşedintele american îl acuză pe Zelenski de faptul că atacă rafinării ruseşti, ceea ce agravează, în opinia miliardarului, penuria mondială de carburant şi contribuie la scumpiri.
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