Zelenski îl acuză pe șeful Pentagonului că blochează rachetele pentru Ucraina, deși europenii le-au plătit deja. „Așteaptă semnătura lui Hegseth”

Volodimir Zelenski a acuzat deja Statele Unite de faptul că nu mai furnizează Kievului informaţii clasificate care să-i permită să detecteze rachete ruse care se apropie, înainte să lovească, şi de o limitare a funcţionării sistemului Starshield, versiunea militară a reţelei Starlink a SpaceX, folosit de către armata ucraineană în comunicaţii şi operaţiuni , relatează AFP, potrivit News.ro.

El a dat asigurări că ”Pentagonul întârzie livrarea unor rachete deja plătite” de către europeni pentru Ucraina, în cadrul Programului PURL.

Zelenski le-a spus senatorilor americani că acest lot ”aşteaptă semnătura lui (Pete) Hegseth (foto articol)”, secretarul american al Apărării.

El a dat asigurări că ţările europene sunt pregătite să-i livreze rachete interceptoare de tip Patriot, singurele în măsură să doboare rachete ruseşti mai sofisticate, de care Kievul duce o lipsă cruntă, din propriile lor stocuri, dar că aşteaptă ”autorizarea americană”.

”Rachetele sunt pregătite. Ele s-ar putea afla deja în Ucraina (...). Dar, din nefericire, autorizaţia încă nu a fost dată”, le-a spus Zelenski senatorilor americani, potrivit unei retranscrieri a preşedinţiei ucrainene.

”Toate aceste lucruri sugerează că s-a luat o decizie politică cu scopul încetinirii susţinerii care ne este oferită”, a acuzat el.