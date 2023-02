Zelenski, cu lacrimi în ochi în fața jurnaliștilor. Care a fost cea mai dificilă zi a războiului pentru președintele Ucrainei

În aceeași zi, în capitala Ucrainei s-a aflat și premierul Poloniei. Oficialul a anunțat că primele tancuri Leopard 2 au fost livrate deja țării vecine. Asta în timp ce Moscova lansa noi amenințări. Oficialii ruși susțin că armata e pregătită să ajungă până la granițele Poloniei dacă este nevoie.

2022 a fost un an de suferință, credință și solidaritate pentru Ucraina. Dar 2023 va fi anul victoriei. Acesta a fost mesajul președintelui Zelenski, în ziua în care s-a împlinit un an de când țara sa a fost invadată de ruși.

Liderul de la Kiev a ținut o amplă conferință de presă în care a vorbit despre momentele dificile ale războiului, dar și despre viitor. A spus că nu va negocia cu Putin, dar le-a transmis rușilor un mesaj.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Respectați-ne dreptul de a trăi pe pământul nostru. Părăsiți teritoriile noastre. Opriți bombardamentele. Nu mai ucideți populația. Nu ne mai distrugeți infrastructura, energia, apa de băut, nu mai bombardați sate și orașe, nu mai ucideți câini, pisici, animale. Nu mai incendiați pădurile. Dacă puneți capăt acestor lucruri vă vom spune în ce mod putem pune capăt războiului, prin diplomație”.

Cea mai dificilă zi a războiului pentru Zelenski

Cu lacrimi în ochi, Zelenski le-a povestit jurnaliștilor care a fost, pentru el, cea mai dificilă zi a războiului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Cred că Bucha (a fost cel mai înfricoșător moment al războiului). Ce am văzut... Momentul în care am eliberat Bucha. A fost oribil. Ce am văzut...Diavolul nu e undeva sub pământ. E printre noi”.

În primăvară, după ce rușii s-au retras din regiunea Kievului, în orășelul Bucha au fost găsite trupurile a peste 450 de civili, între care și copii, executați de trupele de ocupație ruse.

Zelenski cere noi sancțiuni împotriva Moscovei

La conferința de presă organizată la Kiev, președintele Zelenski a cerut noi sancțiuni împotriva Moscovei și a făcut apel la unitate în fața agresiunii ruse.

Camelia Donțu, corespondent Știrile PRO TV: „Zeci de jurnaliști din toate colțurile lumii au venit la conferința președintelui Zelenski. Noi, ca să ajungem în sala unde are loc conferința, am stat mai bine de două ore la rând și am trecut prin mai multe filtre de securitate”.

Cu câteva ore mai înainte, președintele ucrainean a luat parte la o slujbă de pomenire în aer liber, în centrul Kievului – marcând astfel un an de la invadarea Ucrainei.

Președintele ucrainean le-a înmânat medalii soldaților, dar și soțiilor și fiicelor celor căzuți.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Războinicul ucrainean care stă în picioare este cel mai important pentru noi, căci dacă el rezistă, rezistă milioane de ucraineni. Datorită căruia gloria Ucrainei va răsuna pentru totdeauna”.

Împlinirea unui an de la invazia rusă în Ucraina a fost marcată și în plenul Consiliului de Securitate al ONU, acolo unde ministrul de externe al Ucrainei a cerut un moment de reculegere pentru victimele acestui război fără sens.

Dmytro Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei: „În această zi tragică, atunci când deplângem destinele sfărâmate de Rusia, rog pe toată lumea să păstreze un minut de tăcere în memoria victimelor agresiunii”.

Liniștea a fost întreruptă, însă, de ambasadorul rus la ONU, care a cerut microfonul ca să ceară o variantă extinsă a momentului de reculegere.

Vasily Nebenzya, ambasadorul rus la ONU: „Domnule președinte, ne ridicăm în picioare pentru a onora memoria tuturor victimelor a ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, începând cu 2014. Toți cei care au murit, toate viețile sunt de neprețuit”.

Dmitri Medvedev: „Vom îndepărta cât mai mult posibil granițele amenințărilor la adresa țării noastre”

De la Moscova, Dmitri Medvedev, vice-președinte al Consiliului rus de Securitate, a amenințat din nou: „Vom obține victoria. Dacă este nevoie, vom îndepărta cât mai mult posibil granițele amenințărilor la adresa țării noastre, chiar dacă este vorba de granițele Poloniei".

Ministerul rus de Externe a avertizat Statele Unite, NATO și Kievul că „orice atac asupra Transnistriei va fi considerat un atac asupra Rusiei". Comunicatul oficial vine după ce Ministerul Apărării de la Moscova a acuzat Ucraina că ar plănui să invadeze regiunea separatistă moldovenească Transnistria după o diversiune, o operațiune sub steag fals. Autoritățile de la Chișinău și cele din Ucraina au dezmințit categoric.

Beijingul prezintă „planul de pace pentru Ucraina”

Pe de altă parte, Beijingul a prezentat, vineri, anunțatul plan de pace pentru Ucraina. Primul punct stipulează că suveranitatea, independența și integritatea teritorială a tuturor țărilor trebuie menținute în mod eficient.

Wang Wenbin, ministrul de Externe al Chinei: „Documentul acoperă 12 puncte, inclusiv: respectarea suveranității tuturor țărilor; abandonarea mentalității de Război Rece; încetarea focului; începerea discuțiilor de pace; rezolvarea crizei umanitare; protejarea civililor și a prizonierilor de război; reducerea riscurilor strategice".

Dar, planul Beijingului „pentru soluționarea pe cale politică a crizei ucrainene" conține doar principii generale. Nu spune nimic despre retragerea trupelor ruse, însă respinge categoric potențiala utilizare a armelor atomice.

Soluția conflictului trebuie să fie una diplomatică

Dai Bing, adjunctul ambasadorului chinez la ONU: „Facem apel la Rusia și la Ucraina să reia negocierile fără precondiții. Ucraina nu e o arenă a luptelor între super-puteri”.

Chinezii cer și oprirea sancțiunilor care nu sunt autorizate de Consiliul de Securitate al ONU, acolo unde Moscova și Beijingul au drept de veto. Cât despre zvonurile că ar urma să livreze Rusiei muniție și echipamente letale, China susține că rămâne neutră în conflict.

Wang Wenbin, ministrul de Externe al Chinei: „Nu vindem arme în nicio regiune aflată în conflict sau părți în conflict. Pe scurt, China a promovat și promovează negocierile de pace".

Președintele ucrainean a salutat mesajul transmis de China, dar nu a comentat în detaliu planul de pace susținut de Beijing.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Părerea mea e că China ne-a arătat ce crede despre asta și, așa cum am mai spus, nu e deloc rău că Beijingul a început să vorbească despre Ucraina. Întrebarea e ce urmează după vorbit? Răspunsul e în acțiuni”.

Zelenski a adăugat că are de gând să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping și a subliniat că Beijingul trebuie să se folosească de influența sa pentru a convinge Rusia să-și retragă trupele din Ucraina.

