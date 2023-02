Președintele Zelenski a ținut o ceremonie de comemorare la Kiev: „2022 a fost un an de suferință. 2023 va fi anul victoriei!”

S-a scurs un an greu de când războiul a izbucnit iar în Europa, după ce Vladimir Putin și-a trimis armata în Ucraina ca să-i spulbere, cu orice preț, independența și aspirațiile democratice.

Într-o zi de comemorare dar și rezistență dârză, președintele Zelenski a promis că Ucraina va face tot ce îi stă în putință ca să obțină victoria. În vizită la Kiev, premierul polonez a anunțat că primele tancuri Leopard 2 au fost livrate deja Ucrainei.

Moscova a amenințat că forțele sale sunt gata să ajungă până la granițele Poloniei la nevoie. Și a avertizat că orice acțiune care amenință trupele sale din Transnistria va fi considerată un atac direct la adresa Rusiei.

„Am îndurat. Nu am fost învinși. 2022 a fost un an de suferință, de jale, credință și unitate! 2023 va fi anul victoriei!”, a fost mesajul lui Zelenski. Președintele ucrainean a luat parte la o slujbă de pomenire, în aer liber, în centrul Kievului, marcând astfel un an de la invadarea Ucrainei.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Războinicul ucrainean care stă în picioare, este cel mai important pentru noi, căci dacă el rezistă, rezistă milioane de ucraineni. Datorită căruia Gloria Ucrainei va răsuna pentru totdeauna”.

Președintele ucrainean a înmânat medalii soldaților, dar și soțiilor și fiicelor eroilor căzuți.

Ceremonii au avut loc în toată Ucraina, inclusiv în Bucea, lângă Kiev, locul înfiorătorului masacru, unde forțele ruse au fost acuzate de comiterea de crime împotriva umanității.

Primele tancuri Leopard 2 au ajuns în Ucraina

Potrivit analiștilor de la Institutul internațional pentru studii strategice, cu sediul la Londra, Ucraina va plănui o contraofensivă. Însă ar avea nevoie de cel puțin 10 brigăzi mecanizate cu tancuri și blindate moderne.

Sosit la Kiev, premierul polonez a anuntat că Polonia a trimis Ucrainei deja patru tancuri de luptă „Leopard 2”.

De la Moscova, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate, a amenințat din nou: „Vom obține victoria. Dacă este nevoie, vom îndepărta cât mai mult posibil granițele amenințărilor la adresa țării noastre, chiar dacă este vorba de granițele Poloniei".

Iar ministerul rus de Externe a avertizat Statele Unite, NATO și Kievul că "orice atac asupra Transnistriei va fi considerat un atac asupra Rusiei". Comunicatul oficial vine la o zi după ce Ministerul Apărării de la Moscova a acuzat Ucraina că ar plănuie să invadeze regiunea separatistă moldovenească Transnistria după o diversiune, o operaiune asanumita sub steag fals. Autoritățile de la Chișinău și cele din Ucraina au dezmințit categoric.

„Planul de pace” al Chinei, publicat

La Londra, premierul britanic a condus un moment de reculegere, la nivel național, la un an de război în Ucraina.

Wang Wenbin, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe: „Documentul acoperă 12 puncte, inclusiv: respectarea suveranității tuturor țărilor; abandonarea mentalității de Război Rece; încetarea focului; începerea discuțiilor de pace; rezolvarea crizei umanitare; protejarea civililor și a prizonierilor de război; reducerea riscurilor strategice”.

Primul punct stipulează Suveranitatea, independența și integritatea teritorială a tuturor țărilor trebuie menținute în mod eficient. În condițiile în care Rusia a anexat patru regiuni din sudul și estul Ucrainei, pe care nu le controlează complet.

Oricum, planul "pentru soluționarea pe cale politică a crizei ucrainene", conține doar principii generale. Nu spune nimic despre retragerea trupelor ruse.

În schimb, se cere oprirea sancțiunilor care nu sunt autorizate de Consiliul de securitate al ONU. Unde, însă, Moscova dar și Beijingul au drept de veto.

China susține că rămâne neutră în conflict.

Wang Wenbin, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe: „Nu vindem arme în nicio regiune aflată în conflict sau părți în conflict. Pe scurt, China a promovat și promovează negocierile de pace”.

Însă, potrivit publicației germane Der Spiegel, China preconizează să înceapă o producţie la scară mare de drone de atac "kamikaze" în contul armatei ruse în vederea unei posibile utilizări în Ucraina. Sunt modele similare cu dronele Shahed, fabricate în Iran, pe care rușii le folosesc deja în valurile de bombardamente din Ucraina.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 24-02-2023 20:38