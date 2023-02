Un an de lacrimi și de moarte în Ucraina | Bucea, masacrul care nu va fi uitat niciodată | GALERIE FOTO

Fotografiile șocante cu victimele, publicate pe scară largă după ce Bucea a fost eliberat, au devenit emblematice pentru modul nediscriminatoriu în care Rusia a purtat și va purta războiul în întreaga Ucraină.

Oficialii ruși au negat faptul că soldații lor au ucis civili în Bucea și susțin că imaginile cu cadavrele „au fost gestionate de regimul de la Kiev pentru mass-media occidentală”, scrie presa internațională.

Străzile din Bucea erau calme în dimineața zilei de 3 martie. Tehnicienii reparau liniile electrice căzute, iar familiile au plecat să cumpere alimente.

Liniștea a fost întreruptă cu puțin înainte de ora 13:00 de un convoi de tancuri rusești. Locuitorii din Bucea s-au adăpostit în subsoluri, devenind prizonieri în propriile case, pe când alții, mai curajoși, au decis să fugă.

Pe toată durata ocupației rusești, în toată Bucea a lipsit căldura și electricitatea, ceea ce a îngreunat comunicarea. Locuitorii au fost nevoiți să își părăsească locuințele pentru a-i verifica pe cei dragi - un act de bunătate care avea să-i coste viața.

De-a lungul străzilor din Bucea, soldații ruși au început o operațiune de „curățare”, căutând din casă în casă bărbați apți de luptă, care ar fi putut reprezenta o amenințare.

Rușii au început să tragă cu gloanțe în stânga și în dreapta. Nu mai conta dacă erau copii, femei, în special civili. Trăgeau asupra oricărei mișcări pe care o vedeau și simțeau pe stradă sau la fereastra unei case, asupra oricărui lucru cald pe care îl vedeau în lunetele lor cu termoviziune. Rușii au tras în oricine se opunea prezenței, interogatoriilor și jafurilor lor sau pur și simplu în oricine părea suspect.

Ținta principală a execuțiilor ar fi fost bărbații care ar fi participat la luptele din Donbas în anii 2014-2015.

Nu după mult timp, pe străzile din Bucea, orașelul de aproximativ 35.000 de locuitori situat în apropiere de capitala Kiev, s-a lăsat liniștea, iar cadavrele a sute de civili zăceau întinse pe sol.

Descompuse sub soarele cald, cadavrele bărbaților, femeilor și copiilor au fost lăsate să zacă pe străzi sau în mașinile ciuruite de gloanțe și avariate de tancuri cu care au încercat să fugă.

Şaisprezece din cele 20 de cadavre erau întinse pe trotuar sau pe bordură. Trei se aflau în mijlocul drumului, iar un altul în curtea unei case. Doi se aflau lângă nişte biciclete, un altul, lângă o maşină abandonată.

Un paşaport ucrainean deschis se afla pe pământ lângă persoana care avea mâinile legate la spate cu o bucată de pânză albă.

Toţi bărbaţii morţi purtau geci de iarnă, veste sau hanorace, blugi sau pantaloni de trening şi încălţăminte sport sau bocanci. Unii dintre ei erau întinşi pe spate, în timp ce alţii zăceau cu faţa în jos.

Mai multe cadavre au fost găsite în interiorul apartamentelor și caselor bombardate de obuze. Unii oameni aveau mâinile legate, alții prezentau urme de tortură, iar alte trupuri au fost găsite în gropi comune, proaspăt acoperite cu pământ și gunoaie. Mai întâi, victimele erau împușcate în genunchi, iar glonțul fatal era tras în ceafă.





Începând cu data de 4 martie, agențiile de știri au început să raporteze moartea civililor pe străzile din Bucea, în timp ce forțele ucrainene au recucerit orașul.

Taras Shapravskîi, viceprimarul din Bucea, a declarat că 50 dintre cele aproximativ 400 de cadavre găsite au fost victimele unor execuții efectuate de ruși.

Ministerul rus al Apărării a respins acuzațiile și a declarat că fotografiile și videoclipurile cu cadavrele „au fost gestionate de regimul de la Kiev pentru mass-media occidentală”. Ministerul mai susține că „nici un civil” din Bucea nu s-a confruntat cu vreo acțiune militară violentă.

Morga din Bucea era arhiplină, pe măsură ce numărul deceselor creștea în martie. Pentru a face față tuturor cadavrelor, a fost adus un tractor pentru a săpa o groapă comună în incinta Bisericii Sfântul Andrei și Piervozvannoho All Saints, a declarat starețul acesteia, Andrii Galavin, pentru CNN.

„Erau prea mulți morți și nu aveam cum să-i îngropăm cum trebuie, pentru că a ajunge la cimitir era pur și simplu nerealist din cauza bombardamentelor”, a spus starețul Galavin.

De asemenea, a existat o lipsă de resurse, cum ar fi sicriele, din cauza faptului că podul principal care lega Bucea de Irpin a fost aruncat în aer la începutul războiului.

Și totuși, cadavrele civililor din Bucea împrăştiate pe străzi, uneori cu mâinile legate la spate sau aruncate în gropi comune, au provocat o condamnare cvasiunanimă.

Cu un aer grav, îmbrăcat într-o haină kaki şi vestă antiglonţ în culori de de camuflaj, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers, luni, 5 aprilie, la Bucea.

Preşedintele Volodimir Zelenski a parcurs câţiva metri pe o stradă din centrul oraşului presărată cu transportoare de trupe şi vehicule blindate ruseşti avariate pe câteva sute de metri, într-un peisaj cu case distruse.

„Sunt crime de război şi vor fi recunoscute de lume ca genocid”, a spus Volodimir Zelenski. „Sunteţi aici şi puteţi vedea ce s-a întâmplat. Ştim că mii de persoane au fost ucise şi torturate, membre rupte, femei au fost violate şi copii ucişi”, a adăugat el.

După vizita sa în Bucea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs istoric în Parlamentul României. În fața legislativului nostru au rulat imagini cutremurătoare din Bucea.

Apoi, timp de zece minute, liderul de la Kiev a vorbit despre poporul său greu încercat și a făcut referire la o perioadă dificilă din istoria noastră, regimul comunist.

De la Paris la Washington și București, liderii lumii au condamnat oripilați masacrul comis de ruși împotriva civililor ucraineni din Bucea, în timp ce ucrainenii documentează minuțios dovezile în speranța că într-o zi vinovații vor fi trași la răspundere, într-un proces similar cu cel de la Nuremberg.

Olaf Scholz, cancelarul Germaniei: „Uciderea civililor este o crimă de război”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Suntem foarte șocați și e limpede că avem de-a face cu crime de război. Cei responsabili vor răspunde pentru ce au făcut. Nu vreau să mă grăbesc, dar mi se pare clar că sunt faptele armatei ruse. Nu va fi pace până nu se face dreptate”.

Mateusz Morawiecki, premierul Poloniei: „Trebuie să spunem pe nume masacrelor comise de soldații ruși. Este vorba de genocid”.

„Am fost clari când am spus că noi credem că au fost comise crime de război, în Ucraina, de ruși, de Vladimir Putin și că el și ceilalți ruși implicați în această campanie trebuie să fie trași la răspundere. Imaginile din Bucea și devastările din Ucraina ne cer acum să potrivim vorbele cu acțiunile noastre”, a spus ambasadoarea Statelor Unite la ONU.

„Atrocitățile din Bucea, și din alte locuri, nu pot rămâne fără răspuns”, a declarat atunci și Ursula von der Leyen. Șefa Comisiei europene a anunțat la acel moment al cincilea val de sancțiuni împotriva Moscovei.

Poveştile cutremurătoare prezentate de președintele Zelenski au avut ecouri și în discursurile oficialilor români.

Nicolae Ciucă, premierul României: „Sunteți liderul unei națiuni care luptă pentru libertate în acest război neprovocat. Atrocitățile de la Bucha ne-au cutremurat pe toți”.

Florin Cițu, fostul președinte al Senatului României: „Sunteți un erou nu doar în Ucraina, ci și în România, precum și în toate statele care respectă principiile și valorile democratice. Curajul de care dați dovadă ne inspiră pe toți, ne motivează să fim mai uniți”.

Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților: „Respingem cu hotărâre comportamentul iresponsabil al Rusiei și cerem încetarea imediată a războiului și retragerea totală din Ucraina”.

Zoya Merchynskyi, 52 ani, văduva unui bărbat executat: „Rușii au venit cu două mașini și doi dintre ei au început să umble din casă-n casă căutându-i pe membrii Forțelor de Apărare Teritorială. Câțiva trădători din sat le-au indicat unde să caute. Fiul meu a scăpat”.

Femeie: „În ultima zi când au venit (rușii), un bărbat din Stekovka stătea lângă o clădire de nouă etaje. A ridicat mâinile, dar ei tot l-au împușcat. O femeie, intră în casa ei și au împușcat-o și pe ea, fără niciun motiv”.

Femeie: „S-a dus să ia niște lemne când, deodată, rușii au început să tragă. L-au nimerit deasupra călcâiului și a căzut. Trăgătorul a strigat: ‘Nu țipa că trag!’ și s-au întors. Dar, apoi au mai tras o dată în piciorul stâng, pe urmă în piept și în final o altă lovitură a trecut puțin pe sub tâmplă. A fost o lovitură țintită, la cap”.

Femeie: „Bine, i-am zis, împușcă-mă, dacă pentru asta te-a născut mama ta”.

Unghiile vopsite în culori vii au fost cele care au dezvăluit identitatea unui cadavru.

Iryna Filkina avea 52 de ani când a fost ucisă în primele zile ale războiului din Ucraina. Filkina se număra printre morții rămași pe marginea drumului, iar fotografiile făcute cu mâna ei în noroi, cu unghiile de un roșu aprins, s-au răspândit în întreaga lume și au devenit un simbol puternic al suferinței civililor.

La un an de la invazia pe scară largă, familia și prietenii ei s-au despărțit, viețile lor fiind răvășite de conflictul sângeros, dar ei aleg să rămână uniți în continuare.

„Pentru mine, lumea s-a sfârșit pe 5 martie”, a spus Svitlana Safonova, sora mai mare a Filkinei. „Una este când cineva moare după o boală lungă și este îngropat și altceva dacă cineva este ucis pe neașteptate și fără motiv, și când cineva nici măcar nu știe cum să o găsească pentru a o îngropa, pentru ca ea să aibă un loc de odihnă, un loc pe care noi să venim să-l vizităm”, a adăugat ea, referindu-se la descoperirea întâmplătoare a corpului și identității Filkinei.

Safonova frecventează în mod regulat parcela dintr-unul din cele cinci noi locuri de înmormântare despre care rezidenții spun că au apărut în ultimele 12 luni pentru a găzdui morții război, scrie swissinfo.ch.

Potrivit rudelor Filkinei, aceasta a fost împușcată de soldații ruși în timp ce mergea cu bicicleta prin Bucea pentru a ajunge acasă. Ea a murit pe strada Yablunska, o arteră lungă, acum infamă, de la marginea sudică a orașului Bucea, unde s-a concentrat o mare parte din căutările de dovezi ale crimelor de război.

O hartă a ororilor lăsate în urmă de ruși la Bucea a fost realizată de jurnaliștii de la Associated Press, pornind de la imaginile camerelor de supraveghere.

The Associated Press, @frontlinepbs and @situ_research obtained surveillance camera footage from Bucha that shows, for the first time, what a cleansing operation in Ukraine looks like.

Watch "Crime Scene: Bucha" here: https://t.co/mv1pqtupex pic.twitter.com/w2BRAMGsQP