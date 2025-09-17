Zeci de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor. FOTO

17-09-2025 | 14:50
Peste 70 de percheziţii se desfăşurau, miercuri, pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice.

autor
Mihaela Ivăncică

Percheziţiile, desfăşurate de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) şi de procurorii din Bălţi, au avut loc inclusiv în capitala Chişinău şi au fost ridicaţi bani în diferite valute, documente, înscrisuri şi alte materiale relevante pentru anchetă.

Potrivit CNA, există suspiciuni că un grup de persoane ar fi pus în aplicare un plan infracţional în perioada preelectorală, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliaţi unor partide politice, membri şi simpatizanţi, care ar fi creat o schemă de introducere în ţară a mijloacelor băneşti ilicite, destinate susţinerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de iniţiativă şi concurenţilor electorali”, au declarat reprezentanţii CNA, citaţi de NewsMaker.

CNA a dat publicităţii interceptări audio în contextul celor peste 70 de percheziţii. În interceptări sunt menţionate salarii de „100 000 de lei de la Şor”, vizite la Moscova, „candidaţi la funcţia de primar care au primit câte 5.000 de dolari” şi „oameni supăraţi” care nu-şi pot scoate banii.

Circa 2.000 de percheziţii au fost efectuate în Republica Moldova de la începutul perioadei electorale, declara săptămâna trecută ministrul de interne Daniella Misail-Nichitin.

În general, probele arată că suspecţii ar fi recrutat alegători şi le-ar fi promis bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul votului pentru o anumită formaţiune politică, acţiuni care ar fi dirijate de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat în Republica Moldova pentru fraudă şi spălare de bani în dosarul sustragerii unui miliard din sistemul bancar moldovenesc.

Acesta ar încerca acum, potrivit autorităţilor, să influenţeze votul din 28 septembrie, cumpărând voturi şi finanţând diverse formaţiuni, în dorinţa de a asigura o majoritate prorusă în viitorul parlament de la Chişinău. 

Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-09-2025 14:44

