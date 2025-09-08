Donald Trump, despre parteneriatul SUA-Moldova: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”

Stiri externe
08-09-2025 | 16:28
trump si ambasadorul moldovei
Facebook

Trump a apreciat parteneriatul cu R. Moldova și a subliniat importanța păcii pentru securitatea regională, la întâlnirea cu noul ambasador, Vlad Kulminski.

autor
Aura Trif

Postarea este însoţită de două fotografii cu preşedintele Donald Trump şi ambasadorul Vlad Kulminski, pentru care este creditată Casa Albă.

Primirea ambasadorului Kulminski la Casa Albă pentru prezentarea scrisorilor de acreditare intervine în plină campanie electorală în Republica Moldova pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie, în condiţiile în care autorităţile de la Chişinău denunţă o interferenţă pronunţată a Rusiei, scrie News.ro.

Preşedintele Trump i-a urat bun venit ambasadorului Kulminski la Washington. El a subliniat că administraţia sa se angajează să asigure o pace durabilă în regiune, că încheierea războiului din Ucraina este pe agenda sa şi a reamintit că a pus deja capăt la şapte conflicte de lungă durată, dând asigurări că intenţionează să pună capăt şi acestui război.

Preşedintele american a subliniat, că o Moldovă care să trăiască în pace este esenţială pentru securitatea regională, potrivit MAE de la Chişinău.

Citește și
imigranti georgia
Donald Trump amenință companiile străine, după raidul de la Hyundai și LG: „Vă cerem să angajaţi lucrători americani”

Şeful Casei Albe a spus că Statele Unite apreciază parteneriatul cuprinzător cu Republica Moldova, iar în declaraţiile scrise transmise după ceremonie, a subliniat puterea relaţiei bilaterale de 34 de ani, care se reflectă în angajamentele durabile în domeniul comerţului, investiţiilor, securităţii şi schimburilor culturale.

Donald Trump „a menţionat că SUA aşteaptă cu interes să colaboreze cu Guvernul Moldovei în vederea atingerii obiectivelor comune de securitate a frontierelor, prosperitate pentru ambele naţiuni şi descurajarea organizaţiilor criminale transnaţionale care afectează Moldova. Preşedintele a recunoscut, de asemenea, oportunităţile de cooperare pe măsură ce Moldova îşi consolidează independenţa energetică şi a reafirmat interesul SUA de a promova relaţii comerciale care să aducă beneficii ambelor ţări”, precizează declaraţia Ministerului moldovean de Externe.

În discursul său, ambasadorul Vlad Kulminski i-a transmis respectul personal al preşedintei Maia Sandu, menţionând că este o mare onoare să reprezinte poporul moldovean în Statele Unite. El a subliniat angajamentul Moldovei de a păstra pacea ca interes naţional vital şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de preşedintele Trump - pe care l-a descris ca fiind singura persoană care poate opri războiul - pentru eforturile sale constante de a aduce pacea în regiune. Totodată, el a subliniat progresul Moldovei în consolidarea independenţei sale energetice, salutând în acelaşi timp implicarea mediului de afaceri american.

Tarife vamale de 25% pentru R. Moldova

La începutul lunii iulie, Donald Trump a anunţat-o pe Maia Sandu într-o scrisoare că SUA vor impune, începând cu 1 august 2025, un tarif vamal de 25% pentru toate produsele moldoveneşti exportate pe piaţa americană. Cota este mai redusă decât propunerea iniţială a părţii americane, de 31%, care fusese avansată cu trei luni în urmă, iar Donald Trump şi-a arătat disponibilitatea de a o modifica, în anumite condiţii.

Washingtonul a felicitat, de asemenea, Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, subliniind - într-un context politic tensionat de interferenţele Rusiei - dorinţa de a aprofunda legăturile bilaterale. Secretarul de stat Marco Rubio, dar şi noul reprezentant diplomatic al SUA la Chişinău, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje de susţinere, cel din urmă adresându-se în limba română.

În mai, poliţia din Republica Moldova a primit ca donaţii din partea SUA echipamente în valoare de 340.000 de dolari, iar presa americană a scris că Trump ar vrea să deporteze imigranţii ilegali din SUA inclusiv în Moldova.

În ceea ce priveşte energia, SUA au acordat un sprijin puternic Republicii Moldova, în special dupa invazia rusă în Ucraina, prin programele USAID, în prezent Chişinăul fiind independent de importurile energetice din Rusia. Însă, odată cu oprirea programului USAID de către administraţia Trump, în prezent se caută noi modalităţi de cooperare. Accentul se pune pe proiecte strategice, cum ar fi dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei (BESS) şi construcţia liniei electrice Străşeni–Gutinaş. Ministrul energiei din Republica Moldova a discutat pe această temă luna trecută cu noul reprezentant diplomatic al SUA la Chişinău Nick Pietrowicz.

Un bărbat beat a încurcat pompierii care încercau să stingă focul de la locuința vecinilor, în Galați

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, moldova, casa alba,

Dată publicare: 08-09-2025 16:16

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Donald Trump amenință Moscova cu noi sancțiuni după ce rușii au lansat un atac fără precedent asupra Ucrainei
Stiri externe
Donald Trump amenință Moscova cu noi sancțiuni după ce rușii au lansat un atac fără precedent asupra Ucrainei

Președintele american, Donald Trump, are în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din weekend.

Donald Trump amenință companiile străine, după raidul de la Hyundai și LG: „Vă cerem să angajaţi lucrători americani”
Stiri externe
Donald Trump amenință companiile străine, după raidul de la Hyundai și LG: „Vă cerem să angajaţi lucrători americani”

Donald Trump le-a cerut duminica aceasta companiilor străine să respecte legile americane privind imigraţia, după arestarea a peste 300 de lucrători sud-coreeni într-o uzină în construcţie a grupurilor Hyundai şi LG în statul Georgia, scrie AFP.

Trump a tricat finala de la U.S. Open: A fost huiduit, după ce a întârziat meciul și a blocat fanii la intrare
Stiri externe
Trump a tricat finala de la U.S. Open: A fost huiduit, după ce a întârziat meciul și a blocat fanii la intrare

Trump a fost huiduit puternic, duminică, la finala masculină a turneului de tenis U.S. Open, unde prezența sa a cauzat măsuri de securitate suplimentare ce au dus la întârzieri și nemulțumirea spectatorilor.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii, deținuții politic, invalizii și personalul monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului
Stiri Politice
Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a discutat luni cu o delegație de investitori internaționali, condusă de J.P. Morgan, despre situația fiscal-bugetară a României și măsurile guvernamentale de corectare a dezechilibrelor economice.  

Top citite
1 motiune de cenzura, vot parlament
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
3 ilie bolojan
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Septembrie 2025

48:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28