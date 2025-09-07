Urmărit internațional din categoria Red Notice, capturat pe Aeroportul Otopeni, chiar înainte să urce într-un avion

Stiri Justitie
07-09-2025 | 19:19
×
Codul embed a fost copiat

Un irakian de 42 de ani, urmărit internațional de autoritățile judiciare din Republica Moldova, pentru trafic de migranți, a fost capturat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

autor
Ovidiu Oanță

Bărbatul semnalat de Interpol în categoria Red Notice a fost reținut din zona de îmbarcare chiar în momentul în care se pregătea să urce la bordul unui avion, cu destinația Turcia.

Duminică după-amiază, judecătorii Curții de Apel București au emis pe numele irakianului, care, susțin surse judiciare, ar avea drept de rezidență în Germania, un mandat de arestare provizorie pentru 30 de zile în vederea extrădării la Chișinău.

Sursa: Pro TV

Etichete: aeroport, prins, urmarit,

Dată publicare: 07-09-2025 19:19

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Individul care pretindea că ”își apără țara” și a lovit un livrator în București, urmărit penal pentru încă o faptă
Stiri actuale
Individul care pretindea că ”își apără țara” și a lovit un livrator în București, urmărit penal pentru încă o faptă

Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui, este urmărit penal.

Cine este șoferul care a trecut în viteză granița din Ungaria în România, cu poliția pe urmele sale
Stiri actuale
Cine este șoferul care a trecut în viteză granița din Ungaria în România, cu poliția pe urmele sale

Un român care a fost urmărit de poliție în Ungaria pentru că ar fi condus un autoturism furat, a fost prins de autoritățile noastre, pe autostrada A1, în județul Arad.

Un șofer urmărit în Ungaria a fost prins în România. Mașina sa era furată și nu avea permis de conducere
Stiri actuale
Un șofer urmărit în Ungaria a fost prins în România. Mașina sa era furată și nu avea permis de conducere

Un şofer a fost urmărit în Ungaria pentru că se afla la volanul unui autoturism furat, dar nu a putut fi prins, a intrat în România şi a fost oprit după aproape 50 de kilometri de la intrarea în ţară.

Recomandări
Și a treia moțiune de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului a fost respinsă. Cum s-a votat până acum
Stiri Politice
Și a treia moțiune de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului a fost respinsă. Cum s-a votat până acum

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţia cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"

Premierul Ilie Bolojan a atras, duminică, atenţia că parlamentarii Opoziţiei au folosit iresponsabil termenul de "terorism legislativ" şi s-a arătat surprins că semnatarii moţiunii de cenzură nu doresc o reformă a întreprinderilor publice.

Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”
Stiri actuale
Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”

Trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza luni, 9 septembrie 2024, un miting în Piața Victoriei urmat de un marș până la Palatul Cotroceni, protestând față de Legea 141/2025 și cerând demisia ministrului Educației.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28