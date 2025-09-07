Urmărit internațional din categoria Red Notice, capturat pe Aeroportul Otopeni, chiar înainte să urce într-un avion

Un irakian de 42 de ani, urmărit internațional de autoritățile judiciare din Republica Moldova, pentru trafic de migranți, a fost capturat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Bărbatul semnalat de Interpol în categoria Red Notice a fost reținut din zona de îmbarcare chiar în momentul în care se pregătea să urce la bordul unui avion, cu destinația Turcia.

Duminică după-amiază, judecătorii Curții de Apel București au emis pe numele irakianului, care, susțin surse judiciare, ar avea drept de rezidență în Germania, un mandat de arestare provizorie pentru 30 de zile în vederea extrădării la Chișinău.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













