Crimele sunt legate de zvonuri potrivit cărora o simplă atingere pe umăr ar putea provoca micșorarea sau dispariția organelor genitale ale unui bărbat. Aceste informații false sunt amplificate de răspândirea lor pe rețelele sociale.

„Strigau că am furat organele genitale ale cuiva și nu aveam nicio posibilitate să scăpăm, pentru că era o mulțime uriașă”, a povestit pentru BBC mecanicul tanzanian Boniface Mgala despre incidentul din aprilie, când a fost bătut cu brutalitate de oameni convinși că era un „hoț de organe genitale”.

Experiența sa este asemănătoare cu situațiile prezentate în mai multe videoclipuri analizate de BBC: bărbați susțin că organele lor genitale – penisul și testiculele – au dispărut sau s-au micșorat după ce au intrat în contact cu persoane necunoscute, iar ulterior o mulțime le cere celor acuzați să înapoieze ceea ce ar fi „furat”.

Astfel de acuzații își au originea în temeri și superstiții vechi și nu reprezintă un fenomen nou pe continentul african, în special în comunitățile în care credința în vrăjitorie este încă răspândită. Rețelele sociale au amplificat însă aceste temeri.

Recentul val de zvonuri pare să fi început anul trecut în Republica Democratică Congo, unde acuzații similare mai apăruseră și în 2008.

Ulterior, fenomenul s-a răspândit treptat în regiune, ajungând în Burundi, Zambia și Tanzania, dar și în Mozambic, Angola, Malawi și Kenya.

În Zambia, zvonurile despre dispariția organelor genitale au început să capete amploare în martie, când o femeie a fost linșată. Panica s-a răspândit apoi peste graniță, în Tanzania.

La locuința sa din Mpemba, în apropiere de Tunduma, un important oraș comercial din Tanzania aflat lângă granița cu Zambia, Mgala își trece degetele peste cicatricea în formă de seceră care îi traversează partea dreaptă a capului, în timp ce își amintește experiența traumatizantă.

„Dacă aș fi știut cât de aproape voi fi de moarte în acea zi, nu aș fi intrat în restaurant să mănânc. Numai că nu știm niciodată cât de aproape este moartea”, spune mecanicul.

El și prietenul său au mers la Tunduma pe 1 aprilie pentru a se întâlni cu un client în legătură cu vânzarea unei mașini și au decis să ia prânzul înainte. La scurt timp după ce s-au așezat în restaurant, au fost târâți afară de o mulțime.

Două cicatrice mai mici pe bărbie și un dinte lipsă sunt alte urme vizibile ale agresiunii.

În timpul bătăii, Mgala și-a pierdut cunoștința. Și-a revenit două zile mai târziu, la spital, unde a aflat că prietenul său fusese ucis.

Întors acasă, unde locuiește împreună cu soția și cei patru copii ai lor, bărbatul șchiopătează în prezent și spune că suferă și de dureri de cap permanente.

Nu a reușit să se întoarcă la atelierul său auto, însă spune că vecinii și prietenii l-au ajutat să acopere o parte din costurile medicamentelor de care are nevoie.

În aceeași zi în care Mgala și prietenul său au fost atacați, fotograful comercial și omul de afaceri Michael Silavwe spune că a fost martorul unei alte agresiuni similare în Tunduma. Potrivit acestuia, tensiunile crescuseră în oraș după ce pe TikTok începuseră să circule videoclipuri despre presupusele furturi de organe genitale.

În fața magazinului său, a văzut oameni alergând și a aflat că un bărbat fusese acuzat în apropiere și era bătut. Ulterior, acesta a fost incendiat.

„După ce i-au dat foc, poliția a ajuns la fața locului, iar toată lumea s-a împrăștiat și a fugit”, a declarat tânărul de 23 de ani pentru BBC.

Într-o înregistrare a atacului, verificată de BBC Global Disinformation Unit și vizualizată de peste 100.000 de ori pe TikTok și Facebook, un grup de oameni poate fi văzut în timp ce bate un bărbat și îi cere să înapoieze organele genitale pe care ar fi pretins că le-a „furat”.

„Incidentele au continuat să escaladeze, iar oamenii continuau să fie bătuți”, a declarat Silavwe. El a adăugat că, la momentul respectiv, tinerii de vârsta sa erau speriați, însă acum înțelege că zvonurile nu au niciun fundament real.