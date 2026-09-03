Decizia a fost luată în contextul informaţiilor apărute în spaţiul public cu privire la dificultăţile de înrolare în platforma informatică e-SănătateaMea, reiese dintr-un comunicat transmis joi de Executiv, potrivit Agerpres.

"În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităţilor digitale se află în aşteptare, în condiţiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare. Începând de astăzi, acest număr va fi suplimentat cu alţi 19 angajaţi, echipa extinsă având astfel capacitatea de a soluţiona volumul restant în termen de o săptămână, în condiţiile menţinerii fluxului actual de solicitări", precizează sursa citată.

Guvernul subliniază că procesul de validare presupune verificări "riguroase" pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identităţii. Personalul ADR implicat în acest proces beneficiază de instruire specializată.

"Pe termen mediu, obiectivul ADR este operaţionalizarea validării automatizate la cel mai înalt nivel de siguranţă. Din acel moment, sistemul ROeID va prelua, analiza şi soluţiona automatizat solicitările de înrolare. Este recomandată actualizarea la ultima variantă a aplicaţiei ROeID pentru o funcţionare optimă. În paralel cu acest efort, a fost identificată o alternativă viabilă de înrolare în platformă, pentru implementarea căreia se va lucra în următoarele săptămâni", se menţionează în comunicat.

Noua platformă dă erori

Platforma portal.esanatateamea.ro este funcţională la acest moment, iar funcţionalităţile acestei platforme se vor operaţionaliza în integralitate printr-o abordare "prudentă, secvenţială", potrivit sursei citate.

"Guvernul va continua, alături de instituţiile implicate, să monitorizeze disponibilitatea sa şi să intervină pentru a simplifica accesul cetăţenilor la servicii publice digitale", se mai arată în comunicat.

Marți a fost lansată platforma „e-Sănătatea Mea” care centralizează accesul la programările medicale și datele de sănătate, ale fiecărui cetățean. Doar că, cel puțin deocamdată, nu poate fi accesată de pacienți. Prin noua platformă, pacienții ar urma să poată vedea online informații medicale, cum ar rețetele din ultimii 5 ani, bilete de trimitere, investigații dar și să își facă programări online la cabinetele și unitățile medicale în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Și medicii vor avea acces, cu acordul pacientului, la istoricul medical al acestuia, indiferent de unitatea sanitară în care au fost efectuate consultațiile sau investigațiile.