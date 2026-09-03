Măsura va fi luată ca răspuns la decizia anunţată de Germania de a închide Casa Rusă de la Berlin, a spus Lavrov, potrivit agenţiei Interfax, preluate de Agerpres.

Guvernul german a anunţat decizia respectivă după ce o dronă încărcată cu explozivi a fost găsită pe aeroportul din Leipzig. Berlinul a acuzat Rusia de tentativă de atac.

În Rusia, filiala principală a Institutului Goethe se află la Moscova, iar la Sankt-Petersburg şi Ekaterinburg sunt deschise centre culturale.

”Bineînţeles că vor fi închise după ce centrul nostru cultural a fost expulzat de acolo (de la Berlin)”, a spus Lavrov, vorbind la Forumul Economic Estic de la Vladivostok.

Germania a acceptat în mod conştient faptul că decizia împotriva Casei Ruse ar marca efectiv sfârşitul prezenţe sale culturale în Rusia, a afirmat el.

În pofida tuturor tensiunilor cu Occidentul legate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, institutul putuse să funcţioneze în continuare, a menţionat Lavrov.

Institutul Goethe este una dintre ultimele instituţii germane care mai activează în Rusia.

Rusia a declarat indezirabile numeroase fundaţii şi organizaţii, interzicându-le practic funcţionarea.

Germania a acuzat oficial Rusia de tentativă de atac după incidentul dronei cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig

Miercuri, Ministerul de Externe rus l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei la Moscova pentru a protesta faţă de sancţiunile anunţate de Berlin în urma descoperirii unei drone cu explozivi pe aeroportul Leipzig/Halle.

Potrivit ministerului, diplomatul a fost convocat în urma acţiunilor şi declaraţiilor antiruse ale conducerii germane.

Partea rusă a respins ceea ce a descris ca fiind acuzaţii nefondate de implicare rusă în incidentul de pe aeroportul din Leipzig, potrivit unui comunicat emis după întrevedere.

Berlinul se angajează într-o provocare deschisă menită să submineze relaţiile ruso-germane, se arată în comunicat, care avertizează că acţiunile guvernului german vor primi un răspuns ferm.

Rusia a anunţat contramăsuri suplimentare, printre care posibila închidere a consulatului general german din Sankt Petersburg.

Închideri reciproce de consulate au avut loc deja de cele două părţi.

Ministrul de interne german Alexander Dobrindt şi şeful diplomaţiei de la Berlin, Johann Wadephul, au acuzat în această săptămână Rusia pentru incidentul cu dronă de la începutul lui august şi au anunţat măsuri punitive. Potrivit lui Wadephul, printre alte măsuri va fi şi închiderea consulatului rus de la Bonn.