Peste 20.000 de ruși au rămas fără curent după atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice din regiunea Belgorod

09-11-2025 | 11:59
atac rafinarie Rusia
X.com

Două regiuni ruseşti de la graniţa cu Ucraina se confruntă cu pene de curent care afectează duminică 20.000 de persoane în urma unor atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice, au anunţat autorităţile locale. 

Vlad Dobrea

În regiunea Belgorod, ţintă regulată a atacurilor ucrainene, guvernatorul Veaceslav Gladkov a raportat pe Telegram că "reţeaua de alimentare cu energie electrică şi încălzire a suferit daune grave" în capitala regională cu acelaşi nume.

"Mai multe străzi sunt afectate de probleme cu energia electrică (...) Peste 20.000 de locuitori sunt fără electricitate", a adăugat el.

În regiunea Kursk, aflată tot la graniţa cu Ucraina, "un incendiu a izbucnit la una dintre centralele electrice din satul Korenevo", lăsând zece localităţi fără electricitate, a anunţat guvernatorul Alexandr Kinştein pe Telegram.

Şi în regiunea Voronej, un incendiu a izbucnit la o centrală termică, potrivit guvernatorului Alexandr Gusev.

politie turcia
Doi români au fost răniţi într-un atac armat care a avut loc în piaţa Taksim din Istanbul. Anunțul ministrului de Externe

Ministerul rus al Apărării, la rândul său, a raportat doborârea a 44 de drone deasupra regiunii Briansk, un alt teritoriu de frontieră.

Sâmbătă, Rusia a efectuat atacuri masive asupra reţelelor de electricitate şi gaze şi asupra căilor ferate ale Ucrainei.

Acest atac a provocat pene de curent şi daune semnificative centralelor electrice ucrainene şi a dus la cel puţin patru morţi, conform autorităţilor.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, forţele ruse au lansat 69 de drone asupra Ucrainei, dintre care 34 au fost doborâte, potrivit forţelor aeriene.

Sursa: Agerpres

