Ucraina luptă pentru restabilirea electricităţii şi căldurii după atacuri ruseşti masive

Ucraina lucra duminică pentru a restabili electricitatea şi încălzirea după ce atacurile aeriene ruseşti la scară largă au deteriorat infrastructura energetică şi au provocat pene de curent masive, relatează AFP.

„Este greu să ne amintim un număr atât de mare de atacuri directe asupra instalaţiilor energetice de la începutul invaziei", a declarat ministrul Energiei, Svitlana Grinciuk, pentru postul local de ştiri United News.

Ea a spus că noaptea de sâmbătă spre duminică a fost "una dintre cele mai dificile" de la începutul ofensivei ruseşti la scară largă din februarie 2022.

Atacurile ruseşti cu drone şi rachete au ucis cel puţin patru persoane în Dnipro, un oraş important din zona de centru-est a Ucrainei, şi în Harkov (nord-est).

Rusia vizează centralele electrice şi instalaţiile de gaze din Ucraina de câteva săptămâni, provocând în mod regulat pene de curent în toată ţara şi stârnind temeri privind o iarnă dificilă pe măsură ce temperaturile scad.

Vineri noapte, Rusia a lansat un total de 458 de drone şi 45 de rachete asupra Ucrainei, conform Forţelor Aeriene Ucrainene, care au susţinut că au doborât 409 drone şi nouă rachete.

Aceste atacuri au întrerupt alimentarea cu energie electrică, încălzire şi apă a numeroase oraşe. Conform unui avertisment al companiei de electricitate de stat Centerenergo, capacitatea de producţie a fost "redusă la zero" după "cel mai masiv atac asupra centralelor termoelectrice ucrainene de la începutul invaziei".

„Rusia a vizat din nou substaţiile care alimentează centralele nucleare Hmelniţki şi Rivne (în vestul Ucrainei). Acestea nu au fost atacuri accidentale, ci deliberate", a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, pe X.

Denunţând „riscurile inacceptabile" la adresa siguranţei nucleare în Europa, el a cerut o reuniune urgentă a Consiliului Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

La faţa locului, tehnicienii au lucrat neobosit duminică pentru a restabili curentul.

Electricitatea va rămâne întreruptă între 8 şi 16 ore

Electricitatea va rămâne întreruptă între 8 şi 16 ore pe zi în majoritatea regiunilor Ucrainei din cauza suspendărilor în alimentare, în timp ce se efectuează reparaţii şi se iau în considerare surse alternative de energie, conform companiei de utilităţi de stat Ukrenergo.

Ca în cazul fiecărui val de atacuri, Ministerul rus al Apărării a susţinut că a vizat "companii din cadrul complexului militar-industrial ucrainean şi instalaţiile de gaze şi energie care le susţin operaţiunile".

Aceste atacuri ruseşti, care în anii precedenţi au lăsat deja milioane de oameni în întuneric în Ucraina, ridică temeri privind o altă iarnă grea pentru civili.

Directorul Centrului Ucrainean de Cercetare Energetică, Oleksandr Harcenko, a avertizat că ţara se confruntă cu un "risc semnificativ" de întreruperi ale încălzirii în această iarnă.

Conform unui raport publicat la sfârşitul lunii octombrie de Şcoala de Economie din Kiev, cel puţin 27% din cererea de energie electrică nu va fi satisfăcută în această iarnă din cauza daunelor aduse infrastructurii energetice.

La rândul său, Ucraina a vizat aproape săptămânal depozitele de petrol şi rafinăriile din Rusia, cu scopul de a perturba exporturile de petrol şi de a reduce finanţarea efortului de război al Rusiei. De asemenea, a vizat deja centrale electrice şi conducte de hidrocarburi, inclusiv cele care aprovizionează Europa.

