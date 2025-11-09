Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă la Lisabona pentru a protesta faţă de propuneri legislative în domeniul muncii

09-11-2025 | 07:54
proteste lisabona
Zeci de mii de oameni au ieşit sâmbătă în stradă în capitala Portugaliei, Lisabona, pentru a protesta faţă de propuneri legislative în domeniul muncii, care, potrivit lor, ameninţă drepturile angajaţilor, relatează BBC.

Guvernul prim-ministrului Luís Montenegro a aprobat în septembrie un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii, afirmând că acesta are ca scop creșterea competitivității.

Astfel, guvernul de centru-dreapta dorește să facă mai ușoare concedierea angajaților și externalizarea muncii către alte companii și să limiteze anumite tipuri de concedii speciale, inclusiv reducerea concediului pentru femeile care suferă avorturi spontane.

Proiectul de lege va fi probabil adoptat în parlament cu sprijinul partidului de extremă dreapta Chega.

Guvernul susține că aceste măsuri sunt necesare

Guvernul susține că aceste măsuri sunt necesare pentru a îmbunătăți flexibilitatea locurilor de muncă și a crește productivitatea într-una dintre cele mai sărace țări din Europa de Vest.

Șeful celui mai mare sindicat din Portugalia, CGTP, a calificat schimbările legislative preconizate drept „unul dintre cele mai mari atacuri la adresa angajaților” din țară și a anunțat o grevă generală pe 11 decembrie. CGTP, care a organizat protestul, a acuzat guvernul că favorizează marile companii, în timp ce lucrătorii cu salarii mici se confruntă cu creșterea costurilor de trai.

Sindicatul a declarat pentru Reuters că aproximativ 100.000 de protestatari au umplut bulevardul principal din Lisabona, iar Associated Press a relatat, de asemenea, că zeci de mii de oameni au fost prezenți. Nu au fost disponibile estimări ale poliției în privința numărului participanților.

Vorbind la protest, Miriam Alves, în vârstă de 31 de ani, angajată la o companie de dispozitive medicale, a declarat pentru Reuters că reformele sunt „în mod clar un pas înapoi în ceea ce privește condițiile de muncă și ar putea duce la o lipsă totală a siguranței locului de muncă”.

Madalena Pena, în vârstă de 34 de ani, tehnician de arhivă, a declarat că guvernul revizuiește drepturile angajaților „într-un mod nedrept, subtil și viclean, fără să fi spus nimic înainte de alegerile” din luna mai.

Protestatarii au cerut și salarii mai mari. Datele oficiale arată că peste 50% dintre angajați au câștigat mai puțin de 1.000 de euro pe lună anul trecut. Salariul minim este 870 de euro, unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană.

