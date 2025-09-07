Primul raport după accidentul de funicular de la Lisabona: Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde

Stiri externe
07-09-2025 | 07:25
funicular lisabona
IMAGO

Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicităţii un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că un cablu de legătură era rupt, dar restul mecanismului funcţiona, scrie BBC.

autor
Vlad Dobrea

„După examinarea resturilor de la locul accidentului, s-a stabilit imediat că acel cablu care lega cele două vagoane cedase”, se arată în raportul preliminar al Oficiului Naţional pentru Siguranţa Transporturilor.

Mecanicul a încercat să acţioneze frânele de urgenţă, dar nu a reuşit să prevină deraierea, adaugă anchetatorii.

"Mai puţin de 50 de secunde"

 

Impactul accidentului „a avut loc la o viteză de aproximativ 60 km/h” şi „toate aceste evenimente s-au desfăşurat în mai puţin de 50 de secunde”.

Funicularul Gloria este compus din două vagoane galbene care urcă şi coboară alternativ printr-un sistem de contragreutăţi, pe o diferenţă de nivel de 45 de metri pe o lungime de 276 de metri, „cu o înclinaţie medie de 18%”, reamintesc anchetatorii.

Citește și
Donald Trump
Trump amenință din nou Chicago cu intervenția militară. „Va înțelege de ce se numește Departamentul de Război”

„Vagoanele sunt conectate între ele printr-un cablu care echilibrează greutatea lor printr-o roată mare reversibilă situată în vârful Calçada da Glória, într-un compartiment tehnic subteran”, descriu ei, subliniind că acel cablu care lega cele două vagoane era îngropat.

„La ora locală 18:00, în 3 septembrie, funicularul Gloria avea vagoane staţionate în staţiile respective”, continuă anchetatorii, precizând că numărul exact de pasageri din fiecare vagon nu este cunoscut în acest stadiu. Câteva minute mai târziu, vagoanele îşi încep călătoria, dar „la câteva momente după plecare şi după ce au parcurs aproximativ şase metri, (acestea) pierd brusc forţa de echilibru asigurată de cablul de conectare care le uneşte”.

„Vagonul nr. 2 (în partea de jos a traseului) se retrage brusc (...). În ceea ce priveşte vagonul nr. 1, în partea de sus a Calçada da Glória, acesta continuă să coboare, mărindu-şi viteza”. „La aproximativ 170 de metri după începutul traseului, la începutul curbei la dreapta pe care o prezintă aliniamentul Calçada în partea sa finală, vehiculul, din cauza vitezei sale, a deraiat şi a început să se răstoarne”, adaugă anchetatorii.

„Vehiculul a pierdut complet controlul, lovind lateral partea superioară a vagonului de peretele clădirii situate pe partea stângă a Calçada, ceea ce a dus la distrugerea cutiei de lemn, apoi lovind frontal un stâlp de iluminat public şi un suport al reţelei electrice aeriene a liftului, ambele din fontă, care au provocat daune foarte semnificative carcasei, şi terminându-şi puţin după aceea mişcarea necontrolată în colţul unei alte clădiri”, concluzionează anchetatorii.

Şaisprezece persoane au murit şi aproximativ 20 au fost rănite când unul dintre vagoane a deraiat miercuri seara. Cinci dintre victimele decedate erau portughezi. Celelalte victime au fost trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, un american, un ucrainean, un elveţian şi un francez, a declarat poliţia.

Funicularul vechi de 140 de ani este conceput pentru a urca şi coborî pantele abrupte ale Lisabonei şi reprezintă un mijloc de transport important pentru locuitorii oraşului, precum şi o atracţie turistică populară.

Raportul de şapte pagini, care subliniază că nu oferă „concluzii solide” cu privire la cauza accidentului, afirmă că încă nu este clar câte persoane se aflau în vagon, care poate transporta până la aproximativ 40 de pasageri.

Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a descris incidentul drept „una dintre cele mai mari tragedii din trecutul nostru recent”.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, lisabona, funicular,

Dată publicare: 07-09-2025 07:25

Articol recomandat de sport.ro
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Unde va fi prezent Donald Trump duminică seară: ”E un privilegiu! Nici nu vreau să mă gândesc”
Citește și...
Trump amenință din nou Chicago cu intervenția militară. „Va înțelege de ce se numește Departamentul de Război”
Stiri externe
Trump amenință din nou Chicago cu intervenția militară. „Va înțelege de ce se numește Departamentul de Război”

Preşedintele Donald Trump a ameninţat din nou, sâmbătă, cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din SUA, în timp ce opoziţia democrată a denunţat un „potenţial dictator”.

Ministrul ungar de Externe: „În domeniul energiei, interesele României și Ungariei se suprapun”
Stiri externe
Ministrul ungar de Externe: „În domeniul energiei, interesele României și Ungariei se suprapun”

Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt "deplin aliniate", iar cele două ţări vor coopera mai strâns în viitor, a afirmat ministrul ungar de Externe şi al comerţului, Peter Szijjarto, într-o postare sâmbătă pe Facebook.

Un obiect neidentificat a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei. Ar fi vorba despre o dronă
Stiri externe
Un obiect neidentificat a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei. Ar fi vorba despre o dronă

Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, potrivit Reuters.

Recomandări
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale
Stiri Politice
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale

Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Guvernul

Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile
Stiri actuale
Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile

Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Septembrie 2025

29:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28