Primul raport după accidentul de funicular de la Lisabona: Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde

Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicităţii un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că un cablu de legătură era rupt, dar restul mecanismului funcţiona, scrie BBC.

„După examinarea resturilor de la locul accidentului, s-a stabilit imediat că acel cablu care lega cele două vagoane cedase”, se arată în raportul preliminar al Oficiului Naţional pentru Siguranţa Transporturilor.

Mecanicul a încercat să acţioneze frânele de urgenţă, dar nu a reuşit să prevină deraierea, adaugă anchetatorii.

"Mai puţin de 50 de secunde"

Impactul accidentului „a avut loc la o viteză de aproximativ 60 km/h” şi „toate aceste evenimente s-au desfăşurat în mai puţin de 50 de secunde”.

Funicularul Gloria este compus din două vagoane galbene care urcă şi coboară alternativ printr-un sistem de contragreutăţi, pe o diferenţă de nivel de 45 de metri pe o lungime de 276 de metri, „cu o înclinaţie medie de 18%”, reamintesc anchetatorii.

„Vagoanele sunt conectate între ele printr-un cablu care echilibrează greutatea lor printr-o roată mare reversibilă situată în vârful Calçada da Glória, într-un compartiment tehnic subteran”, descriu ei, subliniind că acel cablu care lega cele două vagoane era îngropat.

„La ora locală 18:00, în 3 septembrie, funicularul Gloria avea vagoane staţionate în staţiile respective”, continuă anchetatorii, precizând că numărul exact de pasageri din fiecare vagon nu este cunoscut în acest stadiu. Câteva minute mai târziu, vagoanele îşi încep călătoria, dar „la câteva momente după plecare şi după ce au parcurs aproximativ şase metri, (acestea) pierd brusc forţa de echilibru asigurată de cablul de conectare care le uneşte”.

„Vagonul nr. 2 (în partea de jos a traseului) se retrage brusc (...). În ceea ce priveşte vagonul nr. 1, în partea de sus a Calçada da Glória, acesta continuă să coboare, mărindu-şi viteza”. „La aproximativ 170 de metri după începutul traseului, la începutul curbei la dreapta pe care o prezintă aliniamentul Calçada în partea sa finală, vehiculul, din cauza vitezei sale, a deraiat şi a început să se răstoarne”, adaugă anchetatorii.

„Vehiculul a pierdut complet controlul, lovind lateral partea superioară a vagonului de peretele clădirii situate pe partea stângă a Calçada, ceea ce a dus la distrugerea cutiei de lemn, apoi lovind frontal un stâlp de iluminat public şi un suport al reţelei electrice aeriene a liftului, ambele din fontă, care au provocat daune foarte semnificative carcasei, şi terminându-şi puţin după aceea mişcarea necontrolată în colţul unei alte clădiri”, concluzionează anchetatorii.

Şaisprezece persoane au murit şi aproximativ 20 au fost rănite când unul dintre vagoane a deraiat miercuri seara. Cinci dintre victimele decedate erau portughezi. Celelalte victime au fost trei britanici, doi sud-coreeni, doi canadieni, un american, un ucrainean, un elveţian şi un francez, a declarat poliţia.

Funicularul vechi de 140 de ani este conceput pentru a urca şi coborî pantele abrupte ale Lisabonei şi reprezintă un mijloc de transport important pentru locuitorii oraşului, precum şi o atracţie turistică populară.

Raportul de şapte pagini, care subliniază că nu oferă „concluzii solide” cu privire la cauza accidentului, afirmă că încă nu este clar câte persoane se aflau în vagon, care poate transporta până la aproximativ 40 de pasageri.

Prim-ministrul Portugaliei, Luis Montenegro, a descris incidentul drept „una dintre cele mai mari tragedii din trecutul nostru recent”.

