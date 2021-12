Zeci de femei afgane protestează la Kabul. Ele cer să li se respecte drepturile și să fie oprite ”asasinatele”

Aproximatv 30 de femei tinere, reunite în apropierea unei moschei mari, în centrul capitalei afgane, au defilat câteva sute de metri strigând ”Dreptate!”, după care au fost oprite, transmite News.ro.

Talibanii au reţinut scurt timp mai multe jurnaliste care acopereau manifestaţia şi le-au confiscat camerele şi aparatele de fotografiat, pe care le-au dat înapoi acestora după ce au şters imaginile.

”Cer lumii să le spună talibanilor să oprească crimele”, a declarat AFP una dintre manifestante, Nayera Koahistani.

”Vrem libertate, vrem dreptate. Pentru a mia oară, vrem ca această grupare să-şi oprească maşina criminală. Foşti membri ai armatei şi angajaţi guvernamentali sunt ameninţaţi în mod direct”, declară altă manifestantă, Laila Basam.

Organizatoarele manifestaţiei au îndemnat pe reţele de socializare la proteste faţă de ”ucideri misterioase ale unor tineri, mai ales foşti militari afgani”.

Potrivit ONU şi ONG-urilor Amnesty International (AI) şi Human Rights Watch (HRW), există acuzaţii credibile cu privire la execuţii sumare sau dispariţii forţate ale peste 100 de foşti agenţi din cadrul poliţiei şi serviciilor de informaţii după ce talibanii au preluat puterea, la jumătatea lui august.

Altă manifestaţie a femeilor, care cereau respectarea dreptului lor la educaţie şi la muncă, avea loc simultan la Kabul.

