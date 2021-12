20 de ani de apărare, șterși de talibani în doar câteva luni. Cum au cucerit Afganistanul atât de repede

Lumea a fost șocată în luna august de scenele îngrozitoare cu afgani disperați care se înghesuiau pe pista aeroportului internațional din Kabul, încercând să se agațe de ultima lor șansă de a scăpa de o țară care acum este complet invadată de talibani. Așadar, după 20 de război, armata americană și forțele NATO avea să se retragă oficial din Afganistan.

Timp de două decenii, peste 6.000 de soldați americani, dar și cei din cadrul NATO, și-au pierdut viețile în acest teatru de război purtat contra talibanilor. 100.000 de afgani au pierit, de asemenea, iar suma cheltuită de SUA în tot acest interval de timp a fost de peste 2 trilioane de dolari. Armata afgană a fost asistată și de forțele coaliției NATO, iar trupele au fost mai numeroase decât talibanii, potrivit Huffington Post.

Însă puțini se așteptau la o preluare atât de rapidă din partea talibanilor, cu atât de puțină rezistență din partea guvernului afgan și a armatei naționale afgane, aceasta din urmă fiind finanțată și antrenată cu 89 de miliarde de dolari de către americani. La ce folos, dacă peste noapte, să zicem, talibanii au redevenit stăpâni pe teritoriul afgan?

În 2001, după ce armata SUA a invadat Afganistanul, talibanii au fugit din calea forței occidentale, unii ajungând chiar și în Pakistan. La 5 ani distanță, talibanii s-au regrupat și au luptat împotriva trupelor străine.

În 2021, după 20 de ani de război, talibanii au făcut ravagii în Afganistan în mai puțin de 10 zile, deși oficialii americani se așteptau ca orașul Kabulul, capitala, să cadă în 90 de zile, și nicidecum în mai puțin de 10.

Dar printre cauzele principale, spun analiștii, se numără eșecurile serviciilor de informații, forța talibanilor, corupția, banii, diferențele culturale și simpla voință.

Cucerirea rapidă de către talibani a Afganistanului, inclusiv a capitalei și a palatului prezidențial, sugerează că serviciile de informații militare americane au eșuat în evaluarea situației, spunea Bill Roggio, membru senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

Totodată, talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului mai repede decât au reușit SUA să recupereze puterea în 2001, ceea ce i-a uimit pe mulți experți în domeniu.

Dacă americanilor și aliaților NATO le-au luat trei luni, în 2001, pentru a-i forța pe insurgeți să cedeze puterea în Afganistan, aceștia din urmă le-a luat mai puțin de 10 zile pentru a înlătura guvernul afgan.

Pe măsură ce talibanii atacau orașe din întreaga țară, era clar că forțele guvernamentale erau epuizate, dezorganizate și, fără sprijinul american, depășite. Multe orașe s-au prăbușit fără să se tragă un foc de armă, deoarece forțele s-au predat sau au fugit.

