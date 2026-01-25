Organizaţia avertizează însă că bilanţul nu este definitiv şi că numărul celor puşi în libertate ar putea creşte, arată AFP preluat de Agerpres.

„Cel puţin 80 de deţinuţi politici, ale căror cazuri le verificăm, au fost eliberaţi astăzi în întreaga ţară. Este probabil să aibă loc alte eliberări”, a transmis pe reţeaua X directorul Foro Penal, Alfredo Romero. Avocatul Gonzalo Himiob, colaborator al aceleiaşi organizaţii, a precizat că eliberările au avut loc pe parcursul nopţii şi că verificările continuă.

Anunţul vine în contextul în care guvernul condus de Delcy Rodriguez – instalată la putere după capturarea lui Nicolas Maduro în urma unei operaţiuni militare americane, la 3 ianuarie – a promis un „număr important” de eliberări. Autorităţile de la Caracas susţin că, din decembrie, 626 de deţinuţi politici au fost puşi în libertate, însă cifrele oficiale sunt contestate de ONG-uri. Foro Penal afirmă că a putut confirma doar aproximativ jumătate dintre aceste cazuri.

Opoziţia şi organizaţiile pentru drepturile omului critică dur lentoarea procesului. În faţa penitenciarelor, familiile aşteaptă zile şi nopţi la rând, dormind sub cerul liber, în speranţa că îşi vor revedea rudele eliberate.

De la învestirea sa, la 5 ianuarie, Delcy Rodriguez a promis eliberarea deţinuţilor politici, în paralel cu semnarea unor acorduri petroliere cu Statele Unite şi lansarea unei reforme legislative ce include şi modificări ale legii hidrocarburilor. Sâmbătă, şefa interimară a statului a făcut apel la un acord cu opoziţia pentru a asigura „pacea” în ţară.

Pe fundalul acestor evoluţii, preşedintele destituit Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost inculpaţi la New York pentru trafic de droguri. Criza politică rămâne adâncă după alegerile din 2024, când aproximativ 2.400 de persoane au fost arestate şi 28 ucise în reprimarea protestelor izbucnite după realegerea controversată a lui Maduro.

Opoziţia continuă să revendice victoria, acuzând fraudarea scrutinului şi publicând procese-verbale care îl indicau câştigător pe candidatul Edmundo Gonzalez Urrutia. Consiliul Naţional Electoral, acuzat că este sub controlul puterii, nu a făcut publice rezultatele detaliate, invocând un presupus atac informatic.





