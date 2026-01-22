Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia majoritară.

Statul renunță la monopolul petrolier

Conform noii legi, vor putea extrage petrol şi „firmele private cu sediul în Republica Bolivariană Venezuela" (denumirea oficială a statului venezuelean - n. red.), după ce au încheiat contracte".

Reforma trebuie aprobată şi în a doua lectură.

Procedura are loc la mai puţin de trei săptămâni după arestarea preşedintelui Nicolas Maduro în urma unei operaţiuni militare americane, în 3 ianuarie. Fostul şef al statului a fost transportat în Statele Unite, unde se află în prezent în arest preventiv la New York, urmând să fie judecat împreună cu soţia sa pentru trafic de droguri.

Vicepreşedinta Delcy Rordiguez, care asigură interimatul preşedinţiei, are relaţii mult mai bune cu Washingtonul, fiind deja invitată la Casa Albă, unde se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump.

Joi, Statele Unite au numit şi o nouă însărcinată cu afaceri la Caracas, marcând astfel dezgheţul relaţiilor bilaterale.

