Discuţiile includ posibilitatea de a mobiliza SLB, Halliburton şi Baker Hughes pentru repararea şi înlocuirea echipamentelor învechite şi pentru revitalizarea sondelor de foraj mai vechi.

Planul urmăreşte ca, prin modernizarea infrastructurii, Venezuela să poată majora producţia cu câteva sute de mii de barili pe zi pe termen scurt.

Infrastructura veche este modernizată

Echipamentele moderne şi tehnicile americane ar putea reporni rapid sonde existente şi pune în funcţiune noi capacităţi în doar câteva luni.

Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că firmele americane vor începe în curând forajul în Venezuela, subliniind obiectivul Washingtonului de a impulsiona producţia după capturarea liderului Nicolás Maduro la începutul lunii.

Casa Albă, Chevron, SLB, Halliburton şi Baker Hughes nu au oferit comentarii imediate.

