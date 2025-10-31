„Autostrăzile războiului”, UE și NATO creează rețele comune pentru deplasarea rapidă a soldaților și echipamentelor

Comisia Europeană elaborează, împreună cu guvernele naționale și NATO, un plan de „mobilitate militară” care să permită folosirea comună a infrastructurii pentru transportul trupelor și echipamentelor pe teritoriul Europei, în caz de conflict.

Comisia Europeană colaborează cu guvernele naționale și NATO pentru a coordona utilizarea în comun a camioanelor, vagoanelor de cale ferată și feriboturilor care pot transporta tancuri și artilerie grea pe continent în caz de război, notează Financial Times.

Una dintre ideile luate în considerare este ca guvernelor naționale să li se acorde acces la mijloace comune de „mobilitate militară” care ar permite deplasarea armatelor în cadrul blocului în cazul în care Rusia continuă războiul dincolo de granițele Ucrainei, potrivit a trei oficiali care au cunoștință de aceste planuri.

Comisia intenționează să prezinte luna viitoare propuneri privind îmbunătățirea infrastructurii de transport și a proceselor vamale ale blocului, în scopul reducerii numărului de zile necesare unei armate pentru a traversa UE.

Pregătirile au loc în contextul în care Europa se grăbește să-și extindă capacitățile de apărare după decenii de subfinanțare și ca răspuns la cererile SUA ca țările europene să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

Pericolul rusesc accelerează pregătirile pentru apărarea europeană

Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO în ultimele luni au sporit urgența consolidării apărării. Liderii UE au declarat recent că amenințările la adresa flancului estic al Europei și acordarea de sprijin țărilor de frontieră trebuie „abordate ca probleme prioritare”.

„Fondul de solidaritate” ar implica punerea la dispoziția altor țări ale UE a mijloacelor de transport, precum nave, avioane și camioane, atunci când acestea au nevoie să transporte echipamente militare pe continent, au declarat oficialii. Aceștia au adăugat că planurile ar putea suferi modificări, întrucât discuțiile se află într-un stadiu incipient.

Ideea folosirii resurselor militare în comun este inspirată de modul în care statele UE se ajută reciproc când solicită în timpul sezonului incendiilor forestiere. Însă acest sistem ar fi mult mai complex din cauza proprietății diferitelor tipuri de transport, întrucât armatele contractează adesea avioane și trenuri de la operatori privați, în loc să le dețină în proprietate.

Într-un proiect de document de poziție, organismul din industria feroviară CER a afirmat că transportul unei divizii ușoare, care numără aproximativ 15 000 de soldați și 7 500 de vehicule, ar putea necesita până la 200 de trenuri, fiecare cu până la 42 de vagoane, ceea ce echivalează cu 8 400 de vagoane încărcate.

