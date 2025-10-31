„Autostrăzile războiului”, UE și NATO creează rețele comune pentru deplasarea rapidă a soldaților și echipamentelor

31-10-2025 | 16:21
AFP

Comisia Europeană elaborează, împreună cu guvernele naționale și NATO, un plan de „mobilitate militară” care să permită folosirea comună a infrastructurii pentru transportul trupelor și echipamentelor pe teritoriul Europei, în caz de conflict.

Adrian Popovici

Comisia Europeană colaborează cu guvernele naționale și NATO pentru a coordona utilizarea în comun a camioanelor, vagoanelor de cale ferată și feriboturilor care pot transporta tancuri și artilerie grea pe continent în caz de război, notează Financial Times.

Una dintre ideile luate în considerare este ca guvernelor naționale să li se acorde acces la mijloace comune de „mobilitate militară” care ar permite deplasarea armatelor în cadrul blocului în cazul în care Rusia continuă războiul dincolo de granițele Ucrainei, potrivit a trei oficiali care au cunoștință de aceste planuri.

Comisia intenționează să prezinte luna viitoare propuneri privind îmbunătățirea infrastructurii de transport și a proceselor vamale ale blocului, în scopul reducerii numărului de zile necesare unei armate pentru a traversa UE.

Pregătirile au loc în contextul în care Europa se grăbește să-și extindă capacitățile de apărare după decenii de subfinanțare și ca răspuns la cererile SUA ca țările europene să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate.

Militari SUA în România
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

Pericolul rusesc accelerează pregătirile pentru apărarea europeană

Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO în ultimele luni au sporit urgența consolidării apărării. Liderii UE au declarat recent că amenințările la adresa flancului estic al Europei și acordarea de sprijin țărilor de frontieră trebuie „abordate ca probleme prioritare”.

„Fondul de solidaritate” ar implica punerea la dispoziția altor țări ale UE a mijloacelor de transport, precum nave, avioane și camioane, atunci când acestea au nevoie să transporte echipamente militare pe continent, au declarat oficialii. Aceștia au adăugat că planurile ar putea suferi modificări, întrucât discuțiile se află într-un stadiu incipient.

Ideea folosirii resurselor militare în comun este inspirată de modul în care statele UE se ajută reciproc când solicită în timpul sezonului incendiilor forestiere. Însă acest sistem ar fi mult mai complex din cauza proprietății diferitelor tipuri de transport, întrucât armatele contractează adesea avioane și trenuri de la operatori privați, în loc să le dețină în proprietate.

Într-un proiect de document de poziție, organismul din industria feroviară CER a afirmat că transportul unei divizii ușoare, care numără aproximativ 15 000 de soldați și 7 500 de vehicule, ar putea necesita până la 200 de trenuri, fiecare cu până la 42 de vagoane, ceea ce echivalează cu 8 400 de vagoane încărcate.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Sursa: Financial Times

Dată publicare: 31-10-2025 16:21

Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România”
Stiri Politice
Ministrul de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

”O greșeală teribilă!”. Un fost ambasador al SUA la București critică reducerea efectivelor militare din România
Stiri actuale
”O greșeală teribilă!”. Un fost ambasador al SUA la București critică reducerea efectivelor militare din România

Retragerea trupelor americane din România, aliat-cheie NATO la granița cu Ucraina, stârnește furie bipartizană la Washington și critici dure din partea fostului ambasador SUA la București, Mark Gitenstein.

 

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei
Stiri actuale
Organizatorul marșului de comemorare Colectiv, amendat pentru că ar fi depășit ora prevăzută. Răspunsul Jandarmeriei

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare, Marian Rădună, a anunţat că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestarea ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie.

