Maduro antrenează civili pentru a purta arme. Venezuela se pregătește de un posibil conflict cu SUA

Stiri externe
21-09-2025 | 12:22
militari venezuela
Guvernul venezuelean a anunţat că civili sunt antrenaţi să folosească arme pentru a apăra ţara în cazul unui atac lansat de Statele Unite, relatează duminică dpa, preluat de Agerpres.

Sabrina Saghin

Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat sâmbătă preşedintele Nicolas Maduro.

El le-a cerut fermierilor venezueleni să fie pregătiţi şi, dacă este necesar, să pună mâna pe arme.

„Poporul venezuelean spune imperiului: Opriţi ameninţările!", le-a spus Maduro fermierilor la o adunare.

Exerciții militare pe insula La Orchila

El a susţinut că, în timp ce Statele Unite ameninţă Venezuela, ţara sud-americană este mai unită ca oricând în apărarea
suveranităţii sale.

Cu doar câteva zile în urmă, Venezuela a lansat exerciţii militare pe insula La Orchila din Caraibe, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean, pe fondul tensiunilor crescânde cu Statele Unite.

Donald Trump, care a angajat Statele Unite într-o luptă neobosită împotriva imigraţiei ilegale prin înmulţirea expulzărilor, a sporit recent presiunea diplomatică şi militară asupra Venezuelei.

Statele Unite au desfăşurat, oficial pentru o operaţiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe şi zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.

Washingtonul îi acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că desfăşoară o vastă organizaţie de trafic de droguri în Statele Unite şi a anunţat că a distrus recent mai multe ambarcaţiuni „narcoteroriste".

În plus, Donald Trump a ameninţat sâmbătă Venezuela cu consecinţe „incalculabile" dacă nu primeşte înapoi „prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice", pe care preşedintele american îi acuză că au fost „împinşi" în Statele Unite de către această ţară.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, venezuela, maduro,

Dată publicare: 21-09-2025 12:22

