Witkoff şi Kushner vor să meargă în curând la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. Interes scăzut din partea liderului Rusiei

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff (foto, stânga), şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenţionează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce emisarii lui Donald Trump lucrează la promovarea unui acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, anunţă miercuri agenţia Bloomberg, citând surse familiarizate cu acest subiect, conform News.ro.

Cei doi reprezentanţi ai lui Trump s-au mai întâlnit cu Putin la Kremlin la începutul lunii decembrie, dar discuţiile nu au dus la rezultate concrete şi au fost urmate de noi negocieri separate, în Florida, Statele Unite, cu o delegaţie ucraineană şi cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev.

Surse au declarat pentru Bloomberg că întâlnirea ar putea avea loc la sfârșitul acestei luni, precizând însă că planurile nu au fost încă finalizate și că data ar putea fi modificată în funcție de evoluția situației din Iran, unde au loc proteste de amploare.

Totodată, un oficial al Casei Albe a declarat că în prezent nu este programată o astfel de întâlnire, iar Kremlinul nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

O sursă a declarat pentru Bloomberg că nu se știe încă cât de interesat este Putin de organizarea unei a doua întâlniri cu membrii echipei lui Trump, ceea ce pare a fi principalul obstacol în stabilirea unei date.

Sursele au adăugat că se așteaptă ca Putin să primească ultima versiune a unui plan de pace în 20 de puncte elaborat de reprezentanții Ucrainei și ai SUA.

Witkoff și Kushner au vizitat Moscova și s-au întâlnit cu Putin în decembrie. Această rundă de discuții a durat aproape cinci ore, dar nu a dus la niciun progres.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin în Rusia de șase ori anul trecut, scrie sursa citată, potrivit Ukrainska Pravda.

