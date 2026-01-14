Desafio Club, podcastul care dezvăluie culisele reality show-ului de la PRO TV

Stiri Diverse
14-01-2026 | 14:37
Desafio
Pro Tv

Interesul uriaș stârnit de reality show-ul Desafio: Aventura, difuzat la PRO TV și pe VOYO, se transformă într-o surpriză de proporții pentru fanii emisiunii.

autor
Știrile PRO TV

Astăzi se lansează Desafio Club, un podcast dedicat culiselor, interviurilor exclusive și reacțiilor la imagini din competiție.

Podcastul este moderat de Bogdan Drăcea și Mădălin Cîrje și va fi difuzat săptămânal, în fiecare miercuri, pe canalul de YouTube al lui Drăcea.

Formatul aduce în prim-plan concurenți din Desafio: Aventura, care vor vorbi deschis despre experiențele lor din competiție, momentele tensionate, strategiile din spatele jocului și lucrurile care nu s-au văzut la televizor.

Desafio Club promite discuții sincere, imagini comentate din edițiile emisiunii și dezvăluiri în exclusivitate, devenind rapid un punct de întâlnire pentru comunitatea de fani ai show-ului.

Citește și
luna
O companie din SUA vinde rezervări la un hotel pe Lună la 1.000 de dolari. Clădirea nu este finalizată

“Din frica de a participa la competiție, am ales varianta mai ușoară, mai exact să ne dam cu părerea. De asta, săptămânal, vom avea câte un concurent invitat în fiecare miercuri, cu care vom face haz de necazul din junglă și încercăm să aflăm inside-uri despre competiție”, spune Mădălin Cîrje.

„Vă promitem cele mai tari bârfe care nu s-au văzut pe cameră. Am glumit, dar acum că v-am atras atenția, vă pot spune că vrem să îi chemăm pe toți participanții din Desafio la o vorbă. Au fost probe grele și probabil multe lucruri nespuse și nevăzute, însă promitem să facem treabă bună”, spune Bogdan Drăcea.

Primul episod al podcastului, disponibil deja pe pagina de YouTube Drăcea, îl are ca invitat pe Babasha, unul dintre cei mai remarcați concurenți ai reality show-ului Desafio: Aventura.

Artistul vine în Desafio Club cu povești din culise, explicații detaliate despre altercațiile verbale din competiție și reacții sincere la momentele controversate care au ținut publicul cu sufletul la gură.

Babasha vorbește deschis despre presiunea competiției, relațiile dintre concurenți și impactul experienței Desafio asupra parcursului său personal, oferind fanilor o perspectivă autentică și necenzurată.

Primul episod este disponibil începând de astăzi, exclusiv pe YouTube – canalul Drăcea, și marchează startul unui podcast care promite să devină un reper pentru fanii Desafio: Aventura.

Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile

Sursa: Pro TV

Etichete: youtube, podcast, desafio,

Dată publicare: 14-01-2026 14:37

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start
Stiri Mondene
Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

Desafio, noul reality show care promite adrenalină, emoție, strategie, dar și lupte intense pentru supraviețuire, are premiera luni.

Recomandări
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile
Stiri actuale
Sancțiuni mai dure pentru amenzile de circulație neplătite. Șoferii rămân fără permis dacă nu le achită în 90 de zile

Un nou proiect de lege, supus dezbaterii publice de către Ministerul Dezvoltării, aduce reguli mai stricte pentru șoferii care nu își plătesc amenzile la timp.

Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”
Stiri externe
Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că orice altceva în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este inacceptabil, chiar cu câteva ore înainte ca vicepreședintele JD Vance să se vadă cu oficiali danezi și groenlandezi pentru negocieri.

David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025
Stiri Sport
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025

David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Ianuarie 2026

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59