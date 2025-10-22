WhatsApp și Telegram au fost restricționate parțial în Rusia.Roskomnadzor susține că măsura luptă împotriva criminalității

Agenția federală rusă de supraveghere a comunicațiilor și a mass-media, Roskomnadzor, continuă să limiteze parțial funcționarea aplicațiilor WhatsApp (companie desemnată drept extremistă și interzisă în Rusia) și Telegram.

Decizia face parte din măsurile autorităților ruse de combatere a criminalității, a anunțat agenția printr-un comunicat oficial, potrivit Interfax.

Declarația vine după mai multe sesizări privind dificultăți în utilizarea celor două aplicații în regiunea de sud a Rusiei.

„Pentru combaterea infractorilor, în baza concluziilor autorităților competente, au fost impuse restricții parțiale asupra funcționării aplicațiilor de mesagerie străine”, se arată în comunicatul Roskomnadzor. Instituția susține că, potrivit anchetelor autorităților și a numeroaselor plângeri primite de la cetățeni, WhatsApp și Telegram sunt principalele canale prin care sunt comise fraude, extorcări de bani și recrutări pentru acțiuni de sabotaj și terorism.

Totodată, Roskomnadzor acuză companiile deținătoare ale acestor aplicații că au ignorat în mod repetat solicitările privind adoptarea de măsuri împotriva utilizării lor în scopuri ilegale.

Restricțiile asupra apelurilor vocale în WhatsApp și Telegram sunt aplicate din 13 august, conform recomandărilor structurilor de aplicare a legii. Pe 21 octombrie, Roskomnadzor a dezmințit informațiile apărute în presă conform cărora aceste limitări ar fi fost ridicate.

O zi mai târziu, pe 22 octombrie, adjunctul șefului Roskomnadzor, Oleg Terlyakov, a anunțat că blocarea apelurilor vocale a dus la o scădere cu 40% a apelurilor frauduloase într-o lună. Oficialul a avertizat că este esențială prevenirea unei eventuale utilizări abuzive pe scară largă a aplicației naționale de mesagerie Max.

