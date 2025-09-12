Capcane pe Facebook. Paginile aparent inofensive folosite ca paravan pentru a obține datele utilizatorilor

Zeci de pagini de Facebook cu temă religioasă adună urmăritori cu ajutorul imaginilor generate de inteligența artificială. Aceste profiluri trimit utilizatorii către grupuri de WhatsApp pentru diverse capcane.

Sunt o mulțime de pagini cu mulți urmăritori și care sunt foarte active în ultima perioadă, care pot fi periculoase. Dacă până acum foloseau fotografiile generate cu inteligența artificială pentru like-uri, acum par a fi mult mai concentrate pe această temă religioasă și folosesc clipuri scurte cu rugăciuni, cu voce și tot felul de detalii generate de AI.

În plus, astfel de postări au foarte multe comentarii de la persoane fără fotografie de profil, cu foarte puțini prieteni, semn că paginile au și ferme de boți care comentează tocmai pentru a crește reach-ul paginii.

Unele dintre aceste pagini trimit utilizatorii către canale de WhatsApp cu numere de telefon care nu sunt din România. Acolo vorbești cu persoane care îți trimit mesaje predefinite. Atenție cu cine stați de vorbă, vă pot cere informații personale.

Ucigașul lui Charlie Kirk este de negăsit. Autoritățile oferă o recompensă de 100.000 de dolari

