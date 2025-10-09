O nouă înşelătorie lasă utilizatorii fără bani şi conturile de WhatsApp. Pretextul prin care sunt păcăliți userii

iLikeIT
09-10-2025 | 12:28
whatsapp hacker
Shutterstock

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie care afectează tot mai mulţi utilizatori de WhatsApp din România, susţin experţii în securitate cibernetică ai Bitdefender.

autor
Stirileprotv

Sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reuşesc să preia controlul asupra conturilor şi să obţină bani de la victime, potrivit Agerpres.

"Campania, cunoscută sub numele de "Votează pentru copilul meu" exploatează încrederea şi emoţiile oamenilor. Totul începe cu un mesaj aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută: "Bună! Poţi vota şi tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câştiga o bursă. Mulţumesc mult!". Pentru că mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulţi utilizatori accesează linkul fără suspiciuni. Site-ul pe care ajung pare real: conţine fotografii, butoane de vot şi chiar "clasamente" false. Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumaţi să introducă numărul de telefon şi un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor. Odată ce contul este compromis, infractorii continuă operaţiunea procedând similar: trimit acelaşi mesaj către toate contactele victimei şi, ulterior, solicită bani sub diverse pretexte urgente, sume de ordinul sutelor de lei", se arată în comunicat.

Potrivit analizelor Bitdefender, România se numără printre principalele ţinte ale acestei campanii, alături de Polonia şi Germania. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase şi peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

"Atacatorii exploatează încrederea şi empatia. Mesajele par autentice, vin de la prieteni sau rude şi determină ţinta să acţioneze cât mai rapid. Chiar şi utilizatorii experimentaţi pot fi păcăliţi atunci când li se cere ajutor "pentru un copil" sau "pentru un prieten la nevoie"", susţin specialiştii Bitdefender.

Citește și
meta inteligența artificială
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi

În acest context, specialiştii Bitdefender recomandă utilizatorilor să nu trimită niciodată codul de verificare WhatsApp către nimeni, nici măcar celor apropiaţi.

"Verificaţi printr-un apel telefonic orice cerere neobişnuită de vot, ajutor sau bani. Raportaţi mesajele suspecte în WhatsApp ("Mai multe - Raportează"); Activaţi verificarea în doi paşi în aplicaţie; Informaţi persoanele vulnerabile despre acest tip de înşelătorii. Persoanele în vârstă sunt ţinte frecvente pentru că au o mai mare încredere în nume cunoscute şi ezită să verifice cererile neobişnuite", recomandă specialiştii companiei.

În cazuri care trezesc suspiciuni, verificaţi linkurile cu Bitdefender Link Checker sau folosiţi Scamio, chatbot gratuit de detectare a înşelătoriilor, se mai precizează în document.

"Dacă v-a fost compromis contul: încercaţi să-l recuperaţi prin solicitarea unui nou cod de verificare; contactaţi echipa WhatsApp; anunţaţi banca dacă aţi trimis bani; informaţi-vă contactele despre incident", menţionează sursa citată.

În contextul lunii conştientizării securităţii cibernetice, Bitdefender reaminteşte că oricine poate deveni victimă a înşelătoriilor online, indiferent de vârstă sau experienţă digitală. Infractorii cibernetici se bazează pe emoţii şi pe încrederea dintre oameni, iar un singur moment de neatenţie poate duce la pierderea contului şi chiar a banilor, astfel că educaţia şi vigilenţa rămân cele mai bune forme de protecţie.

Bitdefender este un lider recunoscut în domeniul securităţii IT, care oferă soluţii superioare de prevenţie, detecţie şi răspuns la incidente de securitate cibernetică. Tehnologiile Bitdefender sunt licenţiate către peste 200 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume. Fondată în 2001, compania Bitdefender are clienţi în peste 170 de ţări şi birouri pe toate continentele.

Sursa: Pro TV

Etichete: Whatsapp, inselatorie, utilizatori,

Dată publicare: 09-10-2025 12:18

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar
iLikeIT
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

Regula de a nu accesa linkuri suspecte, pentru a ne proteja telefonul său calculatorul, nu mai este suficientă. Hackerii ne pot infecta acum dispozitivele mult mai ușor, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi
Stiri externe
Compania Meta, interesată de investiții într-o țară de lângă România, în următorii ani. Ce ar putea construi

Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, este interesată să investească în Bulgaria după 2028, a declarat premierul Rosen Zhelyazkov, potrivit Novinite.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan: ”Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul care incită la ură”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că românii au obligația de a combate ”prin toate mijloacele discursul antisemit” și ”discursul care incită la ură”.

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa
Stiri Justitie
Percheziţii de amploare în nouă judeţe şi în Capitală. Este vizată o grupare care falsifica acte oficiale. Cum acționa

IGPR anunţă că joi dimineaţă au loc 46 de percheziţii în mai multe judeţe şi în Bucureşti, vizând o grupare care falsifica, contra cost, permise de conducere, acte de identitate, diplome şi alte documente oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Octombrie 2025

03:12:54

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28