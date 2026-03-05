Însă, după cum relatează joi portalul israelian Ynetnews.com, Comandamentul Central al SUA (United States Central Command/CENTCOM) ar fi solicitat Pentagonului să trimită ofițeri suplimentari de informații militare la sediul său din Tampa (Florida), pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului timp de cel puțin 100 de zile, dar probabil până în septembrie.

"Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi și șase, opt sau trei", afirmase într-o conferință de presă la Pentagon ministrul de război, Pete Hegseth, care asigurase că SUA și Israelul sunt cele care dictează în totalitate "ritmul" războiului.

SUA mizează pe superioritatea aeriană

Hegseth a spus că "în mai puțin de o săptămână, cele două cele mai puternice forțe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spațiului aerian al Iranului", iar din acel moment SUA vor începe să utilizeze "bombe ghidate (sau kituri ghidate) de înaltă precizie cu GPS și laser de 500, 1000 și 2000 de livre", din care SUA au "stocuri nelimitate".

Conform informațiilor din open source, "Laser/GPS Guided Munitions (500 lb) 1,000 & Dual Mode (2000 lb) 1,100" sunt bombe care folosesc un sistem dublu de ghidaj (Dual Mode), combinând tehnologia laser (pentru precizie maximă asupra țintelor mobile) cu sistemul GPS/INS (Global Positioning System / Inertial Navigation System, pentru acțiune în orice condiții meteorologice). Ele pot fi bazate pe kituri JDAM (Joint Direct Attack Munition) sau Enhanced Paveway.

La rândul său, șeful Statului Major Interarme, Dan Caine, a declarat în aceeași conferință de presă că Washingtonul dispune de "suficiente muniții de înaltă precizie pentru sarcinile din teren, atât în plan ofensiv, cât și în cel defensiv", dar a adăugat că nu va oferi cifre exacte din motive de siguranță operațională.

Casa Albă: SUA au arsenale suficiente

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat, de asemenea, că Pentagonul nu se confruntă cu o lipsă de muniții.

"Cât privește munițiile și arsenalele, Statele Unite au o capacitate mai mult decât suficientă nu doar pentru a executa cu succes Operațiunea Epic Fury, ci și pentru a merge mult dincolo de aceasta. În plus, avem arsenale în locuri de care mulți oameni din această lume nu știu", a afirmat Leavitt.

În pofida declarațiilor contradictorii cu privire la justificarea atacului, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Washingtonul are patru obiective principale în bombardarea Iranului: distrugerea arsenalului și a capacităților sale de a produce rachete balistice, anihilarea marinei sale, garantarea faptului că grupările "intermediare" din Teheran nu vor mai avea influență în regiune și nu vor mai ataca interesele americane, precum și împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară.