Clauzele suplimentare, dezvăluite inițial de Politico, au fost adăugate discret printr-un link inclus în comunicatul de presă publicat luni de Departamentul Justiției. Documentul prevedea și crearea unui fond de aproape 1,8 miliarde de dolari pentru despăgubirea persoanelor sau organizațiilor care ar fi fost „folosite ca ținte politice” de administrațiile anterioare – un fond despre care se crede că ar putea beneficia și aliații lui Trump, inclusiv participanți la evenimentele din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA.

Această nouă prevedere este considerată o măsură extraordinară adoptată chiar de administrația lui Trump și care aduce beneficii directe președintelui și familiei sale.

Procurorul general interimar Todd Blanche nu a menționat clauza suplimentară în timpul audierilor din Senat de marți.

Procesul intentat de Trump și modul în care administrația sa l-a soluționat au fost catalogate de criticii săi drept un caz de „conflict de interese”, deoarece Trump controlează agențiile federale care au decis modul de răspuns la un proces deschis chiar de el în nume personal. Trump a renunțat brusc la proces după apariția unor indicii că judecătorul ar putea analiza dacă disputa avea într-adevăr temei juridic.

Potrivit noului document, datat marți și semnat de Todd Blanche, guvernului federal îi este „INTERZIS DEFINITIV ȘI PERMANENT” să inițieze acțiuni judiciare sau „investigații” privind dosare aflate în evidența IRS, inclusiv declarațiile fiscale depuse de Trump înainte de semnarea acordului.

Protecție pentru Tump și familia sa

Formularea nu îl vizează doar pe Trump, ci și familia sa, fondurile fiduciare, companiile și alte entități afiliate.

Departamentul Justiției nu a explicat de ce aceste clauze au fost publicate ulterior. Un purtător de cuvânt a precizat însă că acordul nu blochează verificarea unor aspecte rezultate din declarațiile fiscale depuse după data acordului.

„Așa cum este obișnuit în astfel de înțelegeri, ambele părți au renunțat la o serie de pretenții care existau sau ar fi putut fi formulate”, a declarat purtătoarea de cuvânt Natalie Baldassarre. „Nu ar avea sens să fie soluționate mai multe litigii importante dacă oricare dintre părți ar putea ulterior să deschidă alte acțiuni similare.”

Nu este clar însă cum o verificare privind respectarea legislației fiscale de către Trump sau companiile sale ar avea legătură cu acuzațiile inițiale din proces, în care acesta susținea că IRS i-a încălcat dreptul la confidențialitate prin divulgarea unor documente fiscale de către un contractor guvernamental.

Departamentul Justiției nu a comentat nici o lege penală invocată acum de criticii acordului, care interzice președintelui și liderilor executivi să solicite oprirea unor controale fiscale efectuate de IRS.

Într-o declarație oficială, un purtător de cuvânt al Organizației Trump a salutat acordul, afirmând că acesta „transmite un mesaj clar, bipartizan, că folosirea agențiilor federale în scopuri politice nu va fi tolerată”.

Congresmanul democrat Richard Neal, membru important al Comisiei pentru Fiscalitate din Camera Reprezentanților, a condamnat rapid noile prevederi și le-a catalogat drept „corupție”.

„Trump a transformat guvernul federal într-un sistem de protecție personală, asigurându-se că taxele sale, ale familiei și companiilor sale sunt permanent în afara oricărei investigații”, a scris Neal pe rețelele sociale.

Oficialii administrației continuă să apere fondul împotriva „folosirii politice a instituțiilor”, însă până acum au evitat întrebările privind noile clauze publicate.

Todd Blanche, care a semnat personal anexa nouă, dar nu și acordul principal, a declarat în timpul audierilor că Trump, familia sa și entitățile asociate au acceptat să nu solicite despăgubiri din fondul respectiv. El nu a fost întrebat despre alte prevederi suplimentare ale acordului.