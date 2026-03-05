Polymarket, una dintre cele mai mari piețe de predicții din lume, permite utilizatorilor să parieze anonim pe aproape orice eveniment viitor, de la alegeri până la competiții sportive. Platforma a acceptat și pariuri pe război, iar de la sfârșitul anului trecut s-au tranzacționat peste 529 de milioane de dolari pe predicții privind momentul în care SUA ar urma să atace din nou Iranul, după lovirea instalațiilor nucleare iraniene în iunie anul trecut, scrie The Seattle Times.

O analiză The New York Times a datelor Polymarket a arătat că era neobișnuit ca cineva să parieze o sumă considerabilă că un atac american se va produce chiar a doua zi. Însă vineri, peste 150 de conturi au plasat sute de pariuri de cel puțin 1.000 de dolari, previzionând corect un atac al SUA asupra Iranului până sâmbătă.

Pariurile de ultim moment, în valoare totală de aproximativ 855.000 de dolari, „te fac să crezi că a fost cineva care știa ceva despre momentul exact”, a declarat Eric Zitzewitz, profesor de economie la Dartmouth College, specialist în piețele de predicții.

Profituri uriașe pentru câțiva pariori inspirați

Cel puțin 16 conturi care au mizat vineri pe atacul până sâmbătă au obținut fiecare câștiguri de peste 100.000 de dolari. Alte 109 conturi au câștigat mai mult de 10.000 de dolari, iar un portofel anonim care a cheltuit peste 60.000 de dolari pe acțiuni „da” – majoritatea în zilele premergătoare atacului – a câștigat aproape 500.000 de dolari.

Totuși, cei care au mizat pe un atac rapid au fost minoritari. Utilizatorii Polymarket pariază unii împotriva altora, iar vineri a crescut și suma pariată pe faptul că SUA nu vor ataca Iranul până sâmbătă. Pe baza prețurilor contractelor, prognoza generală Polymarket considera puțin probabil un atac imediat: probabilitatea a variat între 7% și 26%. Când atacul a avut loc, cei care au mizat „da” și-au multiplicat de mai multe ori banii.

Pariurile pe Polymarket au stârnit și anterior suspiciuni de manipulare cu informații privilegiate. În februarie, autoritățile israeliene au arestat mai multe persoane acuzate că ar fi folosit informații interne din armată pentru a paria pe operațiuni militare.

Semnale de alarmă la Washington

Senatorul Chris Murphy, democrat din Connecticut, critică astfel de piețe drept „nebunești” și lipsite de etică. El a sugerat că pariurile neobișnuite legate de atacul asupra Iranului indică posibilitatea ca și factorii de decizie să fi avut un interes financiar, deși nu există dovezi publice de comportament ilegal.

„Cred că este probabil să fi existat persoane implicate în decizia privind războiul cu Iranul care aveau un interes financiar în această decizie, deoarece plasaseră pariuri pe una dintre aceste piețe”, a declarat Murphy. „Este mai grav decât tranzacționarea pe bază de informații privilegiate.”

Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, a respins ferm sugestia că pariurile de pe Polymarket ar fi influențat deciziile Washingtonului. „Singurul interes special care ghidează procesul decizional al administrației Donald Trump este interesul superior al poporului american”, a declarat el într-un comunicat oficial.

Într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes în noiembrie anul trecut, fondatorul Polymarket, Shayne Coplan, a fost întrebat despre posibilitatea ca informațiile să fie folosite pentru a obține un avantaj pe piață. El a recunoscut că „este oarecum inevitabil ca acest lucru să se întâmple și există multe beneficii”, dar a subliniat totodată importanța respectării eticii în tranzacții.

Previziuni „valoroase” în vremuri de criză

Pe site-ul său, compania afirmă că „previziunile exacte și imparțiale” privind evenimentele din Orientul Mijlociu sunt „deosebit de valoroase în momente sfâșietoare precum cele de astăzi”. Cu toate acestea, Polymarket nu a răspuns la solicitările pentru comentarii suplimentare privind pariurile legate de atacul asupra Iranului.

Pariurile pe Polymarket sunt făcute cu criptomonede și înregistrate pe un registru public vizibil, dar identitățile utilizatorilor rămân anonime. „Este aproape imposibil să identifici persoanele din spatele acestor conturi”, spune Nicolas Vaiman, director executiv al firmei de analiză blockchain Bubblemaps. În weekend, Bubblemaps a identificat șase conturi care au pariat în total aproximativ 1,2 milioane de dolari pe momentul atacului asupra Iranului, multe dintre ele create recent și axate exclusiv pe acest eveniment.

Există motive potențial neafectate de utilizarea de informații privilegiate pentru astfel de pariuri. Era deja cunoscut faptul că președintele Trump lua în considerare o acțiune militară împotriva Iranului, iar cele două țări purtaseră discuții joi pentru a încerca să evite un război. Mulți pariori ocazionali ar fi putut decide să parieze pe baza acestor informații publice, iar investitorii ar fi dorit să se protejeze în fața riscului unui conflict mai larg. Pariurile ar fi putut fi influențate și de discuțiile de pe rețelele sociale sau de diverse zvonuri circulate online.

Îngrijorări privind etica și manipularea pieței

Totuși, pariurile legate de evenimente globale dramatice au stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea manipulării pe baza unor informații interne și la riscurile pentru planificarea militară. Un exemplu notabil este cel al unui utilizator Polymarket care, înainte ca forțele americane să îl captureze pe liderul venezuelean Nicolás Maduro pe 3 ianuarie, a plasat un pariu de 32.000 de dolari că Maduro va fi dat jos de la putere până la sfârșitul lunii, obținând un profit de peste 400.000 de dolari.