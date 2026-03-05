În cadrul Operațiunii Epic Fury, armata americană, sub ceea ce Casa Albă descrie pe site-ul său drept „comanda îndrăzneață” a președintelui SUA, a aplicat o „forță copleșitoare” asupra țintelor iraniene.

Poate fi greu de contestat descrierea administrației potrivit căreia atacurile au fost atât „zdrobitoare”, cât și „devastatoare”, având în vedere că, potrivit relatărilor, 787 de persoane au fost deja ucise numai în Iran, inclusiv 165 de eleve.

Iranul, al cărui lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost de asemenea ucis, a ripostat cu o serie de atacuri extinse cu drone și rachete în zona Golfului, vizând state precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain, Iordania, Oman, Qatar și Cipru.

În timp ce persistă întrebări privind motivul din spatele ofensivei SUA și Israelului, Mary Trump — fiica fratelui mai mare al lui Donald Trump, Fred Trump Jr., decedat — susține că există „un singur motiv”, iar acesta nu este schimbarea regimului.

Adesea critică vocală a unchiului său pe canalul ei de YouTube, Mary Trump Media, ea a afirmat că președintele „nu are niciun interes” pentru poporul iranian.

Într-un videoclip cu titlul sugestiv „Trump declară război pentru a se salva pe sine”, Mary a spus:

„Poporul iranian a suferit mult timp și îngrozitor sub teocrația autoritară crudă și represivă aflată în prezent la putere. Ei merită să fie liberi și merită posibilitatea de a-și determina propriul sistem de guvernare.

Dar omul care le bombardează țara nu are niciun interes pentru ei și nu are niciun plan pentru a crea condițiile în care ei ar putea deveni liberi sau pentru a sprijini eforturile de a crea o alternativă la regimul actual”.

În evaluarea sa dură la adresa unchiului său, Mary a susținut că „nu a existat niciodată un plan” și că Trump „face ravagii”, după care „se așteaptă ca alții” să curețe „ruinele distrugerii sale”.