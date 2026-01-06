PAOK Salonic a învins Atromitos la lovituri de departajare. Echipa lui Răzvan Lucescu, calificată în sferturile Cupei Greciei

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei. După 90 de minute scorul a fost 1-1.

Cu această victorie PAOK s-a calificat în sferturi.

Cele două echipe au încheiat la egalitate prima repriză, fără gol marcat. Makana Baku a deschis scorul pentru Atromitos, în minutul 52, dar noua achiziţie a lui PAOK, suedezul Alexander Jeremejeff a egalat două minute mai târziu. Cum primele 90 de minute s-au terminat tot la egalitate, 1-1, s-a trecut direct la lovituri de departajare.

Aici, echipele au mers cap la cap, Atromitos ratând ultima lovitură de departajae, ceea ce a dus la calificarea în sferturi a lui PAOK, cu scorul de 5-4.

Pentru echipa lui Răzvan Lucescu au marcat de la punctul cu var Michailidis, Kenny, Kedziora, Taison şi Giakoumakis, în timp ce pentru Atromitos au înscris Tsamakis, Garcia, Palmezano şi Mansur, iar Karamanis a ratat.

