Volodimir Zelenski: Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene

Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou, în întâlnirile de duminică şi luni din Florida, propunerea de acord-cadru de pace iniţiată de SUA.

Zelenski a anunţat marţi că doreşte o implicare mai puternică a susţinătorilor europeni ai Ucrainei, relatează Reuters.

Discuţiile desfăşurate în Florida „au avut la bază documentul de la Geneva, iar acel document a fost ajustat”, a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

„Diplomaţii noştri lucrează activ cu toţi partenerii pentru a se asigura că ţările europene şi alţi participanţi la Coaliţia Voinţei sunt implicaţi substanţial în elaborarea deciziilor”, a adăugat preşedintele ucrainean, referindu-se la un grup de ţări – majoritatea europene – care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia şi sunt dispuse să-i ofere şi o formă de garanţie de securitate în perioada postbelică.

„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate, suntem angajaţi către obţinerea unei păci reale şi a unei securităţi garantate”, a spus Zelenski, adăugând că „acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părţii ruse”.

Negocieri tensionate şi teme sensibile: teritorii, garanţii, reconstrucţie

Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificilă de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA pentru a schiţa un plan de pace care urmează să fie negociat ulterior cu Rusia. Alte subiecte divergente sunt garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice, chestiuni pe care preşedintele ucrainean doreşte să le discute personal cu preşedintele american Donald Trump.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron. Declaraţia a venit după ce, la Miami, o delegaţie ucraineană condusă de fostul ministru al apărării, Rustem Umerov, a negociat cu o delegaţie americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui Trump, Steve Witkoff, privind modificarea planului de pace în 28 de puncte avansat de SUA – un plan căruia Kievul şi europenii îi reproşează o serie de prevederi, resimţindu-se totodată marginalizaţi de Washington în procesul de negociere.

Planul iniţial propus de SUA includea cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze întregul Donbas, inclusiv teritoriile neocupate de armata rusă, cerere considerată inacceptabilă de Kiev. Celelalte două puncte sensibile privesc modul în care va fi finanţată reconstrucţia Ucrainei şi ce garanţii de securitate îi va oferi Occidentul după război, a precizat Zelenski.

Preşedintele a insistat că un acord european este esenţial în chestiunea reconstrucţiei, după ce planul iniţial al lui Trump propunea folosirea parţială a activelor ruseşti îngheţate în Occident, cu împărţirea profiturilor între SUA şi aliaţi. Zelenski a spus că nu consideră această abordare „corectă” faţă de europeni şi a cerut identificarea unei soluţii convenabile tuturor.

Planul de pace, trimis la Moscova; Putin vrea recunoaşterea suveranităţii ruse în Donbas şi Crimeea

„Datorită echipei noastre de negociatori, planul este acum mai bun”, a declarat Zelenski despre documentul ajustat în Florida, pe care emisarul american Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, urmează să îl prezinte marţi la Moscova preşedintelui rus Vladimir Putin.

Putin a declarat joia trecută că schiţa planului de pace discutat între SUA şi Ucraina la Geneva poate constitui o bază pentru viitoare acorduri de încheiere a conflictului. Totuşi, el a cerut recunoaşterea internaţională a suveranităţii ruse asupra Donbasului şi Crimeei, ameninţând Ucraina că, dacă nu îşi retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia, le va pierde oricum în urma luptelor.

