Bilanțul atacului Rusiei: 6 oameni au fost uciși și alți 12, inclusiv copii, au fost răniți în Ucraina. Reacția lui Zelenski

Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alți 12, inclusiv copii, au fost răniți în Ucraina, într-un nou atac masiv cu drone. Totodată, regiuni întregi din mai toată țara au rămas în beznă, după ce Moscova a țintit infrastructura energetică ucraineană.

Între timp, președintele Volodimir Zelenski a transmis că țara va încerca să se asigure că „nu va exista petrol rusesc în Europa”. Asta în contextul în care Donald Trump a scutit Ungaria de sancțiunile impuse pentru continuarea achizițiilor de petrol și gaze din Rusia.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

AFP

Sâmbătă, 08 noiembrie, a fost o zi de teroare pentru Ucraina, după ce Rusia a lansat peste 450 de drone și zeci de rachete.

Cele mai multe au țintit sectorul energetic. Dar o parte dintre dronele cu explozibil au vizat și locuințele oamenilor. Totul s-a petrecut înainte de zorii zilei, așa că oamenii au fost luați prin surprindere și n-au mai apucat să fugă în adăposturi.

AFP

O femeie, care a scăpat ca prin minune după un asemenea atac, povestește șocul prin care a trecut, când a realizat cât de grav a fost rănită: ”La început nu am înțeles ce se întâmplă. S-a produs un zgomot atât de mare încât nu-mi mai simțeam capul, nu mai înțelegeam nimic. Am căzut cumva la pământ și am simțit că îmi lipsea complet brațul drept. Am încercat să-l ridic cu mâna stângă, când am constatat că de fapt nu mai e nimic acolo.”

Un atac asupra unui bloc de apartamente din orașul Dnipro a ucis două persoane, în timp ce alte lovituri sângeroase au omorât trei oameni la Harkov. A fost vizată și capitala Kiev.

AFP

Volodimir Zelenski: ”Principalele ținte ale acestor atacuri au fost orașele noastre, sectorul energetic și oamenii noștri. Din păcate, există și victime. Presiunea asupra Rusiei este încă insuficientă, iar orice slăbiciune când vine vorba de aceste presiuni nu face decât să-l încurajeze pe Putin să prelungească războiul, să provoace mai multe daune țării noastre, poporului nostru și întregii lumi. Reacțiile slabe la această îndrăzneală îndeamnă Rusia să continue războiul.”

Președintele ucrainean a comentat sâmbătă și decizia președintelui Donald Trump de a scuti Ungaria de sancțiunile impuse pentru continuarea achizițiilor de petrol și gaze din Rusia. „Nu le vom permite rușilor să vândă petrol acolo. Este doar o chestiune de timp.” - a transmis liderul de la Kiev într-o postare pe Telegram.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













