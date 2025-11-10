Scandal uriaș de corupție la Kiev. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă

Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat că desfăşoară o anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită.

În cadrul acestui scandal ar fi fost percheziţionate inclusiv locuinţele ministrului justiţiei, Herman Haluşcenko – care anterior a condus Ministerul Energiei – şi a lui Timur Mindici, coproprietar al studioului Kvartal 95 şi fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Post, citat de News.ro.

„NABU (Biroul Naţional Anticorupţie - .n.r.) şi SAPO (parchetul special anticorupţie - n.r.) desfăşoară operaţiunea Midas – 15 luni de muncă, peste 70 de percheziţii, cu implicarea tuturor detectivilor NABU”, a declarat Oleksandr Abakumov, şeful unităţii principale de detectivi a NABU.

În iulie 2025, proteste de amploare şi critici internaţionale l-au obligat pe preşedintele Volodimir Zelenski să schimbe cursul şi să restabilească independenţa celor două principale agenţii anticorupţie din Ucraina, după ce guvernul luase măsuri pentru a le limita puterile.

Potrivit lui Abakumov, operaţiunea specială a dezvăluit o organizaţie criminală de nivel înalt care opera în sectoarele energiei şi apărării. Ancheta vizează cazuri de corupţie, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită.

Detectivii NABU au publicat, de asemenea, interceptări ale unor conversaţii care au avut loc între suspecţi, în diferite perioade, în care discutau despre împărţirea banilor.

Potrivit Ukrainska Pravda şi RBC Ukraina, percheziţiile au avut loc pe baza informaţiilor provenite de la surse anonime.

Biroul anticorupţie, NABU, o agenţie de stat care funcţionează independent de guvern, a afirmat într-un comunicat că un fost consilier al ministrului energiei, şeful securităţii Energoatom, un om de afaceri şi patru funcţionari erau implicaţi într-o „organizaţie criminală la nivel înalt”. Niciuna dintre aceste persoane nu a fost numită în comunicat, precizează Reuters.

Membrii grupului criminal „au construit un sistem de corupţie la scară largă pentru a influenţa întreprinderile strategice din sectorul public, în special Energoatom”, se arată în comunicatul NABU publicat pe Telegram.

O declaraţie ulterioară a precizat că partenerii Energoatom au fost obligaţi să plătească comisioane ilegale de 10-15% pentru a evita blocarea plăţilor pentru servicii sau bunuri şi pierderea statutului de furnizor. „O întreprindere strategică cu un venit anual de peste 200 de miliarde de hrivne (4,79 miliarde de dolari) era gestionată nu de funcţionarii corespunzători, ci de terţi care nu aveau autoritate oficială”, se arată în comunicat, referindu-se la Energoatom.

Cine sunt Herman Haluşcenko şi Timur Mindici

Percheziţia la reşedinţa lui Mindici a avut loc la Kiev, deşi se crede că acesta ar fi părăsit Ucraina. La sfârşitul lunii iulie 2025, presa a relatat că acesta se afla în Austria şi că ar putea să se sustragă anchetei.

În iulie 2025, apăruseră deja informaţii că o companie legată de Mindici ar putea fi implicată într-o anchetă NABU privind posibila deturnare de fonduri de stat.

Iaroslav Jelezniak, parlamentar în Verhovna Rada, a confirmat, de asemenea, că au fost efectuate percheziţii la domiciliul lui Haluşcenko şi la sediul fostului său angajator, Energoatom, compania publică care administrează toate centralele nucleare din Ucraina. „Herman Haluşcenko a fost percheziţionat de NABU. Şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Energoatom”, a scris Jelezniak.

Haluşcenko a mai lucrat anterior la Parchet, la Ministerul Afacerilor Externe şi la Administraţia Prezidenţială. În perioada 2013-2014, el a ocupat funcţia de director executiv pentru asistenţă juridică la Energoatom, iar ulterior a devenit vicepreşedinte al companiei în 2020-2021. A fost numit ministru al energiei în aprilie 2021 şi a devenit ministru al justiţiei în iulie 2025, după demisia prim-ministrului Denîs Şmîhal şi formarea guvernului condus de Iulia Svîrîdenko.

RBC-Ucraina, citând surse, a relatat că percheziţiile efectuate la Mindici şi Haluşcenko fac parte din cadrul aceluiaşi caz, legat de corupţia din sectorul energetic. Aceleaşi surse au confirmat, de asemenea, că Mindici a părăsit Ucraina.

Mindici, om de afaceri şi producător de film ucrainean, este unul dintre coproprietarii Kvartal 95, studioul din spatele multor proiecte televizate care l-au făcut celebru pe Zelenski înainte de a intra în politică. El este asociat de mult timp cu oligarhul Ihor Kolomoiski şi este considerat de mulţi ca făcând parte din cercul de afaceri al lui Zelenski din perioada sa de început. Presa a sugerat că Mindici l-a prezentat pe Zelenski lui Kolomoiski în timpul perioadei petrecute la Kvartal 95. Jurnaliştii au înregistrat vizite ale lui Mindici la Biroul Prezidenţial în 2020-2021, ceea ce a atras atenţia publicului. El a fost descris şi ca unul dintre cei mai apropiaţi prieteni personali ai lui Zelenski.

Anticorupția, printre capitolele esențiale pentru aserarea ucrainei la UE

Eradicarea corupţiei şi consolidarea statului de drept sunt cerinţe esenţiale pentru aderarea Kievului la UE, pe care ucrainenii o consideră crucială pentru viitorul lor, în contextul în care se apără de invazia rusă.

Sistemul energetic al Ucrainei a fost grav afectat de o nouă campanie de bombardamente ruseşti în această toamnă, care a provocat întreruperi masive de curent electric pentru consumatorii din toată ţara. Rusia a lovit în weekend inclusiv substaţii conectate la centralele nucleare, potrivit autorităţilor ucrainene.

Sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică în weekend, după ce atacurile aeriene ruseşti au distrus reţelele electrice din întreaga ţară.

