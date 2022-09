Volodimir Zelenski a sunat clopotul la bursa de la New York

Gestul lui Zelenski vine în contextul în care Ucraina încearcă să atragă investiţii private de miliarde de dolari pentru refacerea uzinelor şi industriilor distruse de Rusia, transmite Reuters și Agerpres.

President of Ukraine @ZelenskyyUa rang the Opening Bell of the New York Stock Exchange @NYSE and invited the world's leading companies to invest in Ukraine.

We are free. We are strong.

We are open for business