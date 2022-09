Putin, întâlnire tensionată cu șeful Statului Major al armatei ruse în timpul exercițiilor militare Vostok 2022 | VIDEO

Serviciul de știri militare Zvezda a publicat o înregistrare video în care Vladimir Putin și șeful de Stat Major, generalul Valeri Gerasimov (foto, dreapta), intră într-o cabină de observare, se așează la distanță unul față de celălalt și nu au dialogat deloc în timp ce așteaptau sosirea ministrului Apărării, Serghei Șoigu, potrivit Reuters.

Gerasimov și-a mângâiat părul și a amestecat hârtii, iar Putin a luat și a privit printr-o pereche de binocluri, la un moment dat recunoscând un comentariu al generalului dând scurt din cap.

Limbajul corporal ciudat al lui Putin a atras atenția analiștilor politici și militari pe rețelele de socializare.

"Este evident că Putin nici măcar nu vrea să vorbească cu comandantul forțelor armate ruse", a scris fostul premier suedez Carl Bildt pe Twitter.

Would anyone describe this is a happy and confident trio? Putin obviously doesn’t even want to talk with the commander of the ???????? armed forces. pic.twitter.com/gfgcXfIPwy