VIDEO. Putin participă la vaste exerciţii militare cu China și alte state aliate. Reuniune cu uşile închise la „Vostok 2022”

Liderul de la Kremlin a sosit la poligonul militar Sergheievski, unul dintre locurile de desfăşurare ale exerciţiului militar ”Vostok-2022” (Est-2022), a anunţat Dmitri Peskov.

Aceste manevre militare se desfăşoară până la 7 septembrie şi au loc în contextul în care Moscova desfăşoară, de la sfârşitul lui februarie, o ofensivă masivă împotriva Ucrainei.

”O reuniune cu uşile închise” cu ministrul rus al Apărării Serghei Şoigu şi şeful Statului Major Valeri Gherasimov, ”este în curs”, a anunţat Peskov, potrivit News.ro.

