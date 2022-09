Mesajul lui Zelenski după ce Liz Truss a fost aleasă premier în Marea Britanie: „Abia aştept să încep cooperarea”

Zelenski a spus că va continua cooperarea cu Johnson şi după ce acesta nu va mai fi premier şi a menţionat că abia aşteaptă să înceapă cooperarea cu noul prim-ministru, Liz Truss, scrie news.ro.

“Boris Johnson, premierul Marii Britanii şi marele prieten al poporului nostru, îşi părăseşte funcţia. Dar eu cred că el nu va renunţa la activitatea politică şi va continua să susţină apărarea libertăţii în Ucraina, în Marea Britanie şi în întreaga lume.

Am vorbit cu el astăzi (n.r. – luni). Ca de fiecare dată, a fost o conversaţie bună. Se spune de obicei că în politică nu există prietenie, dar Boris este cazul în care ne înţelegem cu jumătate de cuvânt, în care prietenia există, este puternică şi întăreşte statele noastre.

Din primele minute ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi Europei, Boris a fost alături de noi. Prima şi cea mai importantă întrebare a lui a fost: Cum mai pot ajuta?

Şi vreau să subliniez: chiar şi înainte de 24 februarie, am simţit mereu că Marea Briitanie a fost alături de Ucraina. În câţiva ani, am reuşit să ajucem relaţiile Ucraina – Marea Britanie la cel mai înalt nivel. Am semnat un acord foarte ambiţios politic, de liber schimb şi strategic. Am făcut multe pentru întărirea legăturilor dintre societăţile noastre – din punct de vedere economic, social, cultural. Am lansat un program pentru înnoirea flotei ucrainene. Şi acum, în timpul unui război în toată regula, ne-am înţeles cu privire la participarea Marii Britanii la programul de reconstrucţie a Ucrainei după ostilităţi.

I-am mulţumit lui Boris în numele tuturor ucrainenilor şi sunt sigur că acesta este un “mulţumesc” venit de la milioane de ucraineni. Abia aştept să continuăm cooperarea cu Boris cu noul său statut”, a afirmat Zelenski.

“Şi în aceeaşi măsură abia aştept să încep cooperarea cu noul premier al Marii Britanii, Liz Truss. Noi, în Ucraina, o ştim bine – a fost mereu pe partea pozitivă a politicii europene. Şi cred că împreună vom putea face mult mai multe pentru protejarea naţiunilor noastre şi pentru a contracara toate eforturile distructive ale ruşilor. Cel mai important este să ne menţinem unitatea şi aşa va fi”, a adăugat el.

Liz Truss a fost aleasă luni în funcţia de lider al conservatorilor britanici, ea urmând să fie nominalizată marţi pentru postul de prim-ministru.

