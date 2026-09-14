Provocat de expunerea prelungită la căldură de intensitate scăzută, EAI se manifestă de obicei printr-o erupție roșiatică sau maronie, cu aspect de rețea, relatează METRO.

Persoanele care au folosit sticle cu apă fierbinte sau perne electrice pentru încălzire este posibil să fie familiarizate cu această afecțiune, însă, în acest caz, erupția băiețelului a fost provocată de laptop.

Copilul a dezvoltat „sindromul pielii prăjite” după ce și-a ținut laptopul pe abdomen timp de până la opt ore pe zi.

Un sondaj realizat în 2025 a arătat că unul din cinci copii petrece cel puțin șapte ore pe zi folosind telefoane și tablete. Acum, medicii le oferă părinților recomandări utile pentru a evita apariția EAI.

De ce se numește „sindromul pielii prăjite”

Spre deosebire de o arsură obișnuită, EAI poate fi provocat de căldură de intensitate scăzută.

Afecțiunea poartă denumirea de „sindromul pielii prăjite” deoarece pielea poate căpăta un aspect de parcă ar fi fost expusă în mod repetat la căldură.

În timp, această expunere afectează vasele mici de sânge din piele, lăsând în urmă caracteristicul model roșu, maroniu sau pestriț, cu un aspect aproape asemănător unei plase.

Farmacista și comentatoarea pe teme de sănătate Thorrun Govind a declarat pentru Metro că unul dintre motivele pentru care oamenii s-ar putea să nu își dea seama că li se întâmplă acest lucru este faptul că afecțiunea nu este neapărat dureroasă.

„Unele persoane pot avea senzație de mâncărime, usturime sau sensibilitate”, explică ea.

„Pentru alții, primul lucru pe care îl observă este pur și simplu o schimbare a aspectului pielii.”, a mai precizat aceasta.

În cazul băiețelului al cărui nume nu a fost făcut public și care a dezvoltat recent acest sindrom, raportul publicat în BMJ Case Reports arată că pacientul s-a prezentat la secția de urgențe pediatrice cu „vânătăi apărute spontan”.

În rest, băiatul era perfect sănătos. Nu avea antecedente de traumatisme, boli sau alte simptome, precum febră, scădere în greutate ori oboseală. Prin urmare, după efectuarea mai multor investigații, a fost externat.

Câteva săptămâni mai târziu, s-a întors la spital, deoarece erupția se agravase semnificativ.

Întrebările adresate de medici au scos în cele din urmă la iveală faptul că băiatul era școlarizat acasă și își ținea frecvent laptopul pe abdomen, timp de până la opt ore pe zi, adesea în timp ce acesta se afla la încărcat.

Potrivit raportului, erupția a dispărut complet după îndepărtarea sursei de căldură.

Sunt copiii mai expuși riscului

În raportul de caz al băiatului, experții au subliniat că situația lui „evidențiază importanța luării în considerare a EAI în cazul copiilor”, în special în contextul „utilizării tot mai frecvente a dispozitivelor electronice”.

Raportul sugerează că identificarea timpurie a afecțiunii ar putea contribui la prevenirea diagnosticării greșite și la evitarea unor investigații inutile.

Deși Thorrun nu consideră că există suficiente dovezi pentru a putea spune „cu certitudine că afecțiunea devine tot mai frecventă în rândul copiilor și adolescenților”, ea consideră că este important ca părinții să înțeleagă riscurile.

„În cazul copiilor mici, aș recomanda un grad mai mare de precauție. Este posibil ca aceștia să nu își dea seama că ceva este prea fierbinte sau să nu poată spune unui adult că pielea îi deranjează.Este posibil, de asemenea, să recunoaștem mai ușor această afecțiune în prezent. Obiceiurile noastre legate de tehnologie s-au schimbat cu siguranță, așa că este ceva despre care publicul trebuie să fie mai bine informat. Mesajul important este, pur și simplu, să fim atenți la expunerea prelungită la căldură, în special atunci când un dispozitiv este folosit direct pe piele.”, a spus ea.

Copiii din Generația Alpha își petrec o mare parte din viață pe tabletă sau telefon. De fapt, un studiu recent a constatat că un sfert dintre copiii britanici născuți după 2010 ar prefera să petreacă timpul pe iPad, tabletă sau difuzor inteligent decât să socializeze față în față cu cei de vârsta lor.

Aceasta este realitatea cu care ne-am obișnuit. Și, la fel cum este important să înțelegem rolul pe care tehnologia îl joacă în sănătatea emoțională și mintală a copiilor, trebuie să luăm în considerare și impactul acesteia asupra sănătății lor fizice.

Dacă observați că pe pielea copilului apare o erupție despre care credeți că ar putea fi „sindromul pielii prăjite”, Thorrun recomandă să opriți imediat expunerea la sursa de căldură, să mențineți pielea hidratată și protejată.

Desigur, dacă modificarea pigmentării persistă sau sunteți îngrijorați, adresați-vă unui dermatolog.